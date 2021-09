മീൻ വിൽക്കാനും ബസ് ഉപയോഗിക്കും; ഡ്രൈവർമാർ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ മതി: മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ മാലിന്യനീക്കത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ യൂണിയനുകൾ പരാതി അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഗതാഗതമന്ത്രി ആന്റണി രാജു. തദ്ദേശവകുപ്പ് നിലപാട് അറിയിച്ചാൽ പദ്ധതി ഉടൻ നടപ്പാക്കും. കട്ടപ്പുറത്തായ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ മീൻവിൽപ്പനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും പരിഗണനയിലാണ്.

കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ മാലിന്യനീക്കത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരായ യൂണിയനുകളുടെ പ്രതിഷേധം അറിയില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് മന്ത്രി. തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ നീക്കുമെന്ന പറഞ്ഞ മന്ത്രി, സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ ജീവനക്കാരും യൂണിയനുകൾ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



ആന്റണി രാജു

ഡ്രൈവർമാർ മാലിന്യം നീക്കേണ്ടതില്ലെന്നും വാഹനം ഓടിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മീൻ വിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അടുത്തകാലത്ത് നേരിട്ട ചില ദുരനുഭവങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് മീൻ വിൽപനയ്ക്ക് കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഡിപ്പോകളിലായിരിക്കും മീൻവിൽപനയ്ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുക.



English Summary : Minister Antony Raju on using KSRTC bus for garbage removal