ആ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ സിദ്ദുവിന്റെ കൈകൾ; സോണിയ പറഞ്ഞു: ഐ ആം സോറി അമരിന്ദർ

ന്യൂഡൽഹി∙ പഞ്ചാബിലെ കോൺഗ്രസിൽ ഏതാനും മാസങ്ങളായി നീറിപ്പുകയുന്ന രാഷ്ട്രീയപ്പോരിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചരൺജിത് സിങ് ഛന്നിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിലൂടെ താൽക്കാലിക വിരാമമാകുന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ അമരിന്ദർ സിങ് എന്ന വൻമരത്തിനെതിരെ പിസിസി പ്രസി‍ഡന്റ് നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അണിയറ നീക്കങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇപ്പോൾ പിടിച്ചുകുലുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

‘ഐ ആം സോറി അമരിന്ദർ’



രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും സിദ്ദുവിനൊപ്പം നിന്നതോടെയാണ് അമരിന്ദറിന്റെ വഴിയടഞ്ഞത്. കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സോണിയ ഗാന്ധി തനിക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് അവസാന നിമിഷം വരെ അമരിന്ദർ കരുതിയെങ്കിലും രാഹുലിന്റെ തീരുമാനം മറികടക്കാൻ സോണിയ തയാറായില്ല. അപമാനം സഹിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരാനില്ലെന്നും താൻ രാജിവയ്ക്കുകയാണെന്നും അറിയിച്ച അമരിന്ദറിനോട് സോണിയ പറഞ്ഞ വാചകം ഇതാണ്– ‘ഐ ആം സോറി അമരിന്ദർ’.



നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു (ഇടത് നിന്ന് നാലാമത്), രാഹുൽ ഗാന്ധി, അമരിന്ദർ സിങ്. 2017ലെ ചിത്രം. (AFP)

പ്രതിപക്ഷസ്ഥാനത്ത് സിദ്ദു!



പഞ്ചാബിലെ ഇതുവരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കളിയിലെ വിജയി സിദ്ദുവാണ്. ബദ്ധശത്രുവായ അമരിന്ദറിനെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽനിന്നു താഴെയിറക്കാനും അതിനു ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനും സിദ്ദുവിനു സാധിച്ചു. മന്ത്രിമാരെയടക്കം അണിനിരത്തിയാണ് അമരിന്ദറിനെതിരെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ സിദ്ദു പടയൊരുക്കം നടത്തിയത്. ഇനിയൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനില്ലെന്ന് 2017ൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ വേളയിൽ അമരിന്ദർ ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ആ വാക്ക് പാലിക്കാൻ തയാറാവാതെ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും അമരിന്ദർ മത്സരിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനകൾ വന്നതോടെയാണ് സിദ്ദു അസ്വസ്ഥനായത്.



അമരിന്ദർ സിങ് (ഇടത്), നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു (വലത്).

സിഖ് മതഗ്രന്ഥം നശിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതും സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരിമരുന്ന് സംഘത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതും ഉയർത്തിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽനിന്നു തന്നെ അമരിന്ദറിനെതിരെ ഉയർന്ന പ്രതിഷേധത്തിനു പിന്നിൽ സിദ്ദു ആയിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽനിന്ന് ഉയർന്നത് അമരി ന്ദറിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. മതഗ്രന്ഥവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം അമരിന്ദറിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സിഖ് വികാരമുണർത്തി. അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് പിന്നാലെ നടത്തിയ സർവേയിൽ, അമരിന്ദറിന്റെ ജനപ്രീതി ഇടിഞ്ഞുവെന്ന ഫലം വന്നു. അമരിന്ദറിനെ നീക്കണമെന്ന് സിദ്ദു പക്ഷം സമ്മർദം ശക്തമാക്കുക കൂടി ചെയ്തതോടെ, ഹൈക്കമാൻഡ് സമ്മതം മൂളി.



സിദ്ദുവിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ്



അമരിന്ദറിനെതിരായ അണിയറ നീക്കങ്ങളിൽ സിദ്ദുവിന്റെ വലംകയ്യായി നിന്ന സുഖ്ജിന്ദർ സിങ് രൺധാവയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് ഏറെക്കുറെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതാണ്. അവിടെയും സിദ്ദു നടത്തിയ കരുനീക്കം കപ്പിനും ചുണ്ടിനുമിടയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രൺധാവയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രബല വിഭാഗമായ ജാട്ട് സിഖ് വിഭാഗക്കാരാണ് സിദ്ദുവും രൺധാവയും. അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ജാട്ട് സിഖ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളയാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്. അമരിന്ദറിന്റെ പിൻഗാമിയായി രൺധാവ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നെങ്കിൽ, അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിനു ശേഷവും സമുദായ പരിഗണനയിൽ രൺധാവയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം ലഭിക്കും; പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി പദം സ്വപ്നം കാണുന്ന സിദ്ദുവിന് അതു വെല്ലുവിളിയാകും.



പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ആഘോഷം. ചിത്രം: NARINDER NANU / AFP

കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ചണ്ഡീഗഡിൽ നടന്ന ചർച്ചകളിൽ രൺധാവ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നതിനെ സിദ്ദു എതിർത്തതിന്റെ കാരണവും ഇതാണ്. രൺധാവയ്ക്കു പകരം ദലിത് സിഖ് വിഭാഗക്കാരനും തന്റെ വിശ്വസ്തനുമായ ചരൺജിത് സിങ് ഛന്നിയെ പിന്തുണച്ച സിദ്ദുവിന്റെ നീക്കം ഫലം കണ്ടു. പഞ്ചാബിന് ആദ്യ ദലിത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ നൽകി എന്ന ചരിത്ര നേട്ടം കോൺഗ്രസ് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും അതിനു വഴിയൊരുക്കിയ അണിയറക്കളിയിൽ സിദ്ദുവിനു നിർണായക പങ്കുണ്ട്.



അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ഛന്നി തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ദലിത് വിഭാഗക്കാരനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയനേട്ടം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനു ഗുണം ചെയ്തേക്കും. അതുവഴി ഭരണം ലഭിച്ചാലും പക്ഷേ, പ്രബല വിഭാഗമായ ജാട്ട് സിഖ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളയാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്ന ആവശ്യം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഉയർന്നേക്കും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സിദ്ദുവിനു നറുക്കുവീഴാനാണു സാധ്യത. ആ നിലയിൽ, കാര്യങ്ങൾ തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമാണു സിദ്ദു അണിയറയിൽ നടത്തുന്നത്.



വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം



ഛന്നിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയതിലൂടെ ദലിത് സിഖ് വോട്ടുകൾ ഒപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടുമ്പോഴും മറുവശത്ത് ജാട്ട് സിഖ്, ഹിന്ദു വോട്ടുകൾ കൈവിട്ടു പോകുമോ എന്ന ആശങ്ക കോൺഗ്രസിനുണ്ട്. അതു പരിഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ജാട്ട് സിഖ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള സുഖ്ജിന്ദർ സിങ് രൺധാവയെയും ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒ.പി. സോണിയെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരാക്കിയത്. 2002 മുതൽ നടന്ന 4 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നോക്കിയാൽ ദലിത് സിഖ് വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായാണു നിൽക്കുന്നത്. 2017ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെയുള്ള ദലിത് സിഖ് വോട്ടർമാരിൽ 41 ശതമാനത്തോളം കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിന്നുവെന്നാണു കണക്ക്. ബിജെപി– ശിരോമണി അകാലി ദളിന് 34% വോട്ട് ലഭിച്ചു.



ചരൺജിത് സിങ് ഛന്നി.

അതേസമയം, 2002 മുതലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ജാട്ട് സിഖ് വോട്ടർമാർ ബിജെപി– അകാലിദൾ സഖ്യത്തിനൊപ്പമാണു നിന്നത്. 2017ൽ ആകെയുള്ള ജാട്ട് സിഖ് വോട്ടർമാരിൽ 37% ബിജെപി – അകാലിദൾ സഖ്യത്തിനൊപ്പം നിന്നു. കോൺഗ്രസിനൊപ്പം 28 ശതമാനവും. ഛന്നിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയതിലൂടെ ജാട്ട് സിഖ് വോട്ടർമാർ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ അകലുന്ന സാഹചര്യം തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ഛന്നി – സിദ്ദു കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നതു വഴി ദലിത് – ജാട്ട് സിഖ് വോട്ട് ബാങ്ക് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമാണു കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നത്.



അമരിന്ദറിന്റെ മുന്നിൽ ഇനിയെന്ത്?

സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൽ വെട്ടിനിരത്തപ്പെട്ട അമരിന്ദർ ഇനി ഏതു വഴിക്കു നീങ്ങുമെന്ന് പഞ്ചാബ് ഉറ്റുനോക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ജനപ്രീതി നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് സർവേ റിപ്പോർട്ടുകൾ നിരത്തി കോൺഗ്രസ് പറയുമ്പോഴും അമരിന്ദറിനെ പൂർണമായി എഴുതിത്തള്ളാനാവില്ല. ഏതാനും സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസിന് ആഘാതമേൽപിക്കാനുള്ള കരുത്ത് മുൻ സൈനികൻ കൂടിയായ അമരിന്ദറിൽ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും അകാലി ദളും ബിജപിയും കൂടി ഉൾപ്പെട്ട ചതുഷ്കോണ പോരാട്ടം നടക്കാനിരിക്കുന്ന പഞ്ചാബിൽ ഓരോ സീറ്റും നിർണായകമാകും.



മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ നിന്ന് അപമാനിച്ച് പുറത്താക്കിയ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം പൂർണ മനസ്സോടെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ഇനി അമരിന്ദറിനു സാധിച്ചേക്കില്ല. കോൺഗ്രസ് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അമരിന്ദർ സ്വന്തം പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയേക്കുമെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ, 79–ാം വയസ്സിൽ അത്തരമൊരു നീക്കത്തിന് അദ്ദേഹം മുതിരുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. മറുവശത്തുള്ള ആം ആദ്മി പാർട്ടി, അകാലി ദൾ, ബിജെപി എന്നിവയിലേതെങ്കിലുമൊന്നിൽ അമരിന്ദർ ചേക്കേറാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.



