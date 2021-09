കോഴിക്കോട് ∙ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ ഫാ.സ്റ്റാൻ സ്വാമി റിമാൻഡ് തടവുകാരനായിരിക്കെ മുംബൈയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ മരിച്ചപ്പോഴാണ് ജയിലുകളിലെ മനുഷ്യാവകാശം വീണ്ടും ചർച്ചയായത്. നമ്മുടെ ജയിലുകളിലുമുണ്ട് ഇത്തരം പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളെന്നു കണ്ടെത്തി അവർക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് കോളജിലെ എൻഎസ്എസ് യൂണിറ്റ്. ഇതിന്റെ ആദ്യ പടിയായി, സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന, ഗുരുതര കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത, 80 വയസ്സു പിന്നിട്ടവരെ വിട്ടയയ്ക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചു. വിഷയം ഗൗരവമായി പരിഗണിച്ച കമ്മിഷൻ ഇതു സംബന്ധിച്ചു സർക്കാരിനോടു റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്.

80 കഴിഞ്ഞ തടവുകാരുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ്

10 പേരാണ് 80 വയസ്സു കഴിഞ്ഞിട്ടും ശിക്ഷ പൂർത്തിയാകാതെ ജയിലിൽ കഴിയുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ 6 പേരും കണ്ണൂർ, വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലുകളിലായി 2 പേർ വീതവുമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത്. 70 വയസ്സു പിന്നിട്ട നൂറോളം തടവുകാരും വിവിധ ജയിലുകളിലായുണ്ട്. ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ അടക്കമുള്ളവരാണിവർ. പലരുടെയും സ്ഥിതി തീർത്തും ദയനീയമാണ്. ഗുരുതര രോഗം ബാധിച്ചു തുടർ ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. ജയിലിൽ നടക്കാനും ശുചിമുറിയിൽ പോകാനും പോലും പരസഹായം വേണം. ശാരീരികമായും മാനസികമായും തീർത്തും ദുർബലർ. ശിക്ഷാ തടവുകാർക്കു നൽകുന്ന കടുത്ത ജോലികളൊന്നും ഇവർക്കു നൽകാനാകില്ല. ജോലി നൽകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിക്കും.

70 വയസ്സു പിന്നിട്ട രോഗികളും അവശരുമായ തടവുകാരുടെ പട്ടിക രണ്ടു വർഷം മുൻപ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ഒഴികെയുള്ളവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച പരിശോധനകൾക്കായിരുന്നു ഇത്. നിയമവകുപ്പിന്റെയും മറ്റും പരിശോധനയ്ക്കു വിട്ട ഈ പട്ടിക സംബന്ധിച്ചു തുടർനടപടി ഒന്നുമുണ്ടായില്ല. ഇതു നടപ്പാക്കുമ്പോൾ വിവാദമുണ്ടായേക്കാമെന്ന ആശങ്കയെ തുടർന്നാണ് പട്ടിക മരവിപ്പിച്ചതെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ശുപാർശപ്പട്ടികയിൽ വൻ കോളിളക്കമുണ്ടാക്കിയ കേസിലെ പ്രതികളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെ ഇത്തരത്തിൽ വിട്ടയ്ക്കുന്നത് ഏതു തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുമെന്ന സംശയവുമുണ്ടായി.

നിലവിൽ ജയിൽ ഉപദേശക വകുപ്പിനു കീഴിൽ ഓൾഡ് ഏജ് സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇത്തരം പ്രതികളെ വിട്ടയയ്ക്കാൻ ജയിൽ അധികൃതർ ശുപാർശ ചെയ്യാറുണ്ട്. പ്രായാധിക്യവും രോഗങ്ങളും കൊണ്ടു തീർത്തും അവശരായ ഇവരെ വിട്ടയയ്ക്കണമെന്ന ശുപാർശയിൽ പലപ്പോഴും സർക്കാർ അനുകൂല തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. പ്രായാധിക്യമുള്ളവരും തീർത്തും അവശരുമായ തടവുകാർ ജയിലിൽ കിടന്നു മരിക്കാൻ ഇടയാക്കരുതെന്നാണ് ആവശ്യം ഉയരുന്നത്.

കൂലി വാങ്ങാൻ മാത്രം വരുന്ന മക്കൾ

പ്രായാധിക്യമുള്ള തടവുകാരെ മാനുഷിക പരിഗണനയുടെ പേരിൽ വിട്ടയച്ചാലും സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെയുമുണ്ട്. ഗുരുതര കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. പലർക്കും വർഷങ്ങളായി കുടുംബവുമായി ബന്ധമില്ല. ജോലി ചെയ്യാൻ പോലും ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ഇവരെ പുറത്തു വിട്ടാൽ ഇവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകും എന്നതു സംബന്ധിച്ചും ആശങ്കയുണ്ട്. പ്രായമായവരെയും അവശരായവരെയും കടുത്ത ജോലികൾക്കൊന്നും ജയിലിൽ ഉപയോഗിക്കാറുമില്ല. മാനുഷിക പരിഗണന വച്ച് തീരെ ലഘുവായ ജോലികളാണു പലപ്പോഴും ഈ തടവുകാർക്കു നൽകാറുള്ളത്. ഇതിനു കൃത്യമായ കൂലിയും നൽകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ജയിലിനു പുറത്തു പോയാൽ ഇത്തരമൊരു വരുമാനം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല.

പലർക്കും പ്രായാധിക്യത്തോടൊപ്പം മറ്റ് അസുഖങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇവർക്കു മതിയായ ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്താനും കഴിയില്ല. ദിവസേന മരുന്നു കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നവരും തുടർ ചികിത്സ വേണ്ടി വരുന്നവരുമുണ്ട്. ഇവരെ നിലവിൽ ജയിൽ ആശുപത്രികളിലാണു ചികിത്സിക്കുന്നത്. ശുചിമുറിയിൽ പോകാൻ പോലും സഹായം വേണ്ടി വരുന്നവരുണ്ട്. സഹായത്തിനും ചികിത്സയിൽ കൂട്ടു നിൽക്കാനും പലപ്പോഴും മുൻകൈ എടുക്കുന്നതു സഹ തടവുകാരാണ്.

വർഷങ്ങളായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പ്രതികളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കുടുംബങ്ങൾ തയാറാകാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. രോഗിയാണെങ്കിൽ പോലും മക്കൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ മടിക്കുന്നു. ജയിലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തുച്ഛമായ തുക വാങ്ങാൻ മാത്രം തടവുകാരെ തേടിയെത്തുന്ന ബന്ധുക്കളുമുണ്ട്. ഇത്തരക്കാർക്കൊപ്പം ഇവരെ എങ്ങനെ വിട്ടയയ്ക്കുമെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു.

ചിലർക്കു മാത്രമാണു കുടുംബവുമായി ഇപ്പോഴും നല്ല ബന്ധമുള്ളത്. അതിനാൽ വിട്ടയയ്ക്കുന്നവരുടെ ചികിത്സയും പുനരധിവാസവും കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടു കൊണ്ടേ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനാകൂ എന്നാണു ജയിൽ വകുപ്പിന്റെ നിലപാട്.

ഒറ്റമുറി സെല്ലിൽ 50 വർഷം

കടുത്ത സ്കിസോഫ്രീനിയ ബാധിച്ച പാലക്കാട് സ്വദേശിയായ റിമാൻഡ് തടവുകാരൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ജയിലിൽ എത്തിയതാണ്. ഇന്ന് അയാൾക്ക് 75 വയസ്സുണ്ട്. എന്തു കുറ്റത്തിനാണ് അയാൾ ജയിലിൽ എത്തിയതെന്ന് അറിയുന്നവർ പോലും ചുരുക്കം. 50 വർഷം മുൻപുള്ള പൊടിപിടിച്ച ഏതോ രേഖയിൽ അയാൾ ചെയ്ത കുറ്റം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. പാലക്കാട് സെഷൻസ് കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്ത അയാൾ ഇന്ന് കോഴിക്കോട് കുതിരവട്ടം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഒറ്റ മുറി സെല്ലിൽ കഴിയുകയാണ്. 50 വർഷമായി ഒരേ മുറിയിൽ വിചാരണത്തടവുകാരനായി കഴിയുന്ന മനുഷ്യൻ.

വിചാരണ നേരിടാനുള്ള മാനസികാരോഗ്യമില്ലാത്തതിനാൽ റിഹാബിലിറ്റേഷൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു വിടണമെന്നു പറഞ്ഞാണ് അയാളെ കോഴിക്കോട്ടെ കുതിരവട്ടം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചത്. ഇയാളെപ്പോലെ, 4 മുതിർന്ന പൗരൻമാർ അടക്കം 41 തടവുകാരാണ് കോഴിക്കോട് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലുള്ളത്.

കുതിരവട്ടം, പേരൂർക്കട, തിരുവനന്തപുരം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി നൂറിലേറെ തടവുകാർ ചികിത്സയിലുണ്ട്. പലരും 30–40 വർഷമായി ഒരേ കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിയുന്നു. വിചാരണത്തടവുകാരും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഇവരിൽ കോടതി വെറുതെ വിട്ടിട്ടും ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയാറാകാത്തവരുമുണ്ട്.

കോടതി മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഇവരെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിക്കുന്നത്. വിചാരണത്തടവുകാരാണെങ്കിൽ ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കി കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയാൽ വിചാരണ ആരംഭിക്കും. വിചാരണ നേരിടാൻ മാനസികക്ഷമത കൈവരിക്കുന്നതുവരെ ചികിത്സയിൽ തുടരണം. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട തടവുകാരനാണെങ്കിൽ ചികിത്സിച്ചു ഭേദമായാൽ കോടതി അനുമതിയോടെ ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം വിട്ടയയ്ക്കാം. എന്നാൽ ചികിത്സിച്ചു ഭേദമായിട്ടും ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയാറല്ലാതെ തിരിച്ചു മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽത്തന്നെ കൊണ്ടുവന്നാക്കേണ്ടി വന്നവരുമുണ്ട്.

5 വർഷത്തിലേറെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞവരെ മറ്റൊരു പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റാൻ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പദ്ധതി മുന്നോട്ടു പോയില്ല. വിചാരണത്തടവുകാരുടെ വിഷമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹൈക്കോടതി ഇവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ സർക്കാരിനു ചില മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചതാണ് ഏക ആശ്വാസം. സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു പ്രധാന ജയിലിലെങ്കിലും മാനസികാരോഗ്യ സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കണം, ബന്ധുക്കളില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾ കയ്യൊഴിഞ്ഞ തടവുകാരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ സ്ഥിരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണം തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു നിർദേശങ്ങൾ. ഇത്രയെങ്കിലും നടപ്പായാൽ മാനസിക നില തെറ്റി കഴിയുന്ന തടവുകാർക്ക് അൽപമെങ്കിലും ആശ്വാസം കിട്ടും.

അന്വേഷണ കമ്മിഷനെ വയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യം

80 വയസ്സു പിന്നിട്ടവരും ഗുരുതര രോഗികളുമായ തടവുകാരെ വിട്ടയയ്ക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു പഠിച്ചു റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ സർക്കാർ അന്വേഷണ കമ്മിഷനെ നിയോഗിക്കണമെന്നു സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ.വർഗീസ് മാത്യു ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ ശാരീരികമായും മാനസികമായും വളരെ ദുർബലനായിരിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകളിൽ ആകെ 10 പേരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളത്. ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് എളുപ്പം തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നും വർഗീസ് മാത്യു പറയുന്നു.

