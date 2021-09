ഇനി ‘ശീതയുദ്ധം’ ഇല്ല; വിജയം നേടാവുന്ന സൈനിക ദൗത്യങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കൂ: ബൈഡൻ

വാഷിങ്ടൻ∙ വ്യക്തവും വിജയം നേടാവുന്നതുമായ സൈനിക ദൗത്യങ്ങളെ യുഎസ് ഏറ്റെടുക്കൂവെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. ആവശ്യമെങ്കിൽ സൈനിക നടപടിക്ക് യുഎസ് തയാറാകുമെന്നും, എന്നാൽ അവസാന മാർഗമായി മാത്രമേ അതിനെ കാണൂ എന്നും ബൈഡൻ വ്യക്തമാക്കി.

ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പൊതുസഭയുടെ 76ാം സമ്മേളനത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് വിദേശ സൈനിക നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് ബൈഡൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള യുഎസ് സേനാ പിന്മാറ്റത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന.



യുഎസ് പുതിയ ശീതയുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് ബൈഡൻ പറഞ്ഞു. ‘മറ്റു മേഖലകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കടുത്ത വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും, വെല്ലുവിളികൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ സമാധാനപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഏത് രാജ്യത്തോടൊപ്പവും പ്രവർത്തിക്കാൻ യുഎസ് തയാറാണ്.’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

