28 ദിവസത്തിനു ശേഷം രണ്ടാം ഡോസ്: ഉത്തരവിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകി കേന്ദ്രം

കൊച്ചി∙ ആദ്യ ഡോസ് വാക്സീനെടുത്ത് 28 ദിവസത്തിനു ശേഷം രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സീനെടുക്കാമെന്ന ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകി. ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനു മുൻപാകെയാണ് കേന്ദ്രം അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.



വാക്സീന്‍ നയത്തിലെ കോടതി ഇടപെടല്‍ തെറ്റാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കേന്ദ്ര നടപടി. കോടതി ഇടപെട്ടാല്‍ ഫലപ്രദമായ രീതിയില്‍ വാക്സീന്‍ വിതരണം സാധ്യമല്ല. കൃത്യമായ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 84 ദിവസത്തെ ഇടവേളയെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.

സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച 84 ദിവസത്തിനു മുൻപു കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാർക്കു വാക്സീൻ രണ്ടാം ഡോസ് കുത്തിവയ്പെടുക്കാൻ അനുവദിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കിറ്റെക്സ് കമ്പനി നൽകിയ ഹർജിയിലായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തവ്.

താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് 28 ദിവസത്തിനു ശേഷം സ്വന്തം ചെലവിൽ രണ്ടാം ഡോസ് വാക്‌സീന്‍ സ്വീകരിക്കാമെന്നായിരുന്നു ഉത്തരവ്. കോവിന്‍ പോര്‍ട്ടലില്‍ ഇത് അനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍വരുത്താന്‍ കേന്ദ്രത്തോടു നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന സൗജന്യ വാക്‌സീന് ഇളവു ബാധകമല്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് കേന്ദ്രം ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Central Government appears before High Court division bench regarding Covid vaccine second dose Order