90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 5 ലക്ഷം രൂപ; അടൂർ അർബൻ ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപത്തിനും ബാധകം

ന്യൂഡൽഹി∙ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) പ്രവർത്തന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യത്തെ 21 സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ നിക്ഷേപകർക്ക് ആശ്വാസ വാർത്ത. ഇവരുടെ നിക്ഷേപ തുകയനുസരിച്ച് 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇൻഷുറൻസ് നൽകാൻ തീരുമാനമായി. അടൂരിലെ കോ–ഓപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെ 21 ബാങ്കുകൾക്കാണ് ആർബിഐ നിലവിൽ വിവിധതരത്തിലുള്ള മൊറട്ടോറിയം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

ഇത്തരത്തിൽ മൊറട്ടോറിയം ഏർപ്പെടുത്തിയ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ കൂടി നിക്ഷേപകർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് തുക നൽകുന്നതിന് 1961ലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ആന്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കോര്‍പ്പറേഷന്‍(ഡിഐസിജിസി) ആക്ടിൽ ഭേദഗതി വരുത്താനുള്ള ബിൽ ഈ വർഷമാദ്യം പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് നിക്ഷേപകർക്ക് 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപവരെ ലഭിക്കും.

പഞ്ചാബ് ആൻഡ് മഹാരാഷ്ട്ര കോ–ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്നാണ് തുക ഒരു ലക്ഷത്തിൽനിന്നു അഞ്ച് ലക്ഷമായി വർധിപ്പിച്ചത്. ഇൻഷുറൻസ് തുക ലഭിക്കുന്നതിന് നിക്ഷേപകരുടെ സന്നദ്ധത തേടിയശേഷം ഒക്ടോബർ 15നുള്ളിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് ബാങ്കുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയതായി ഡിഐസിജിസി അറിയിച്ചു.

ഡിസംബർ 29ഓടെ നിക്ഷേപകർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് തുക ലഭിക്കും. ആർബിഐ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ 21 ബാങ്കുകളിൽ കേരളത്തിൽനിന്ന് അടൂർ അർബൻ ബാങ്ക് മാത്രമാണുള്ളത്. 2018 നവംബർ ഒൻപതിനാണ് ബാങ്കിനു മേൽ ആർബിഐ പ്രവർത്തനനിയന്ത്ര‌ണം കൊണ്ടുവന്നത്. ബാങ്കിന്റെ മൂലധനം താഴേക്ക് പോയതാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ കാരണം.

നിയന്ത്രണത്തെതുടർന്ന് അർബൻ ബാങ്കിന് നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനോ വായ്പ നൽകാനോ കഴിയില്ല. മുൻപു നിക്ഷേപിച്ച തുക പൂർണമായി പിൻവലിക്കാനും സാധിക്കില്ല. നിയന്ത്രണം തീരും വരെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റത്തവണ 25,000 രൂപ മാത്രം പിൻവലിക്കാം. അഞ്ച് ലക്ഷമോ അതിൽ താഴെയോ നിക്ഷേപമുള്ളവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്നത്. ആകെയുള്ള ആക്കൗണ്ടുകളുടെ 98.3 ശതമാനവും ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ളതാണ്.

