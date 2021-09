ന്യൂഡൽഹി ∙ ഈ വർഷം നടക്കുന്ന നാഷനൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി (എൻഡിഎ) പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽത്തന്നെ വനിതകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്നു കേന്ദ്രസർക്കാരിനോടു സുപ്രീംകോടതി. അടുത്ത വർഷം മുതൽ പുതിയ രീതിയാകാമെന്നു പറഞ്ഞ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അപേക്ഷ തള്ളിക്കൊണ്ടാണു കോടതി നടപടി. ‘ഞങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾക്കു പ്രതീക്ഷ നൽകി. ആ പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കാകില്ല’ എന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

‘ഇന്നു പരീക്ഷയില്ല, നാളെയാകാം’ എന്ന സമീപനം ചെറുപ്പക്കാരായ യുവതികളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് എതിരു നിൽക്കുന്നതാണ്. നവംബർ 14ന് നടക്കുന്ന പരീക്ഷയ്ക്കു മുൻപു യുപിഎസ്‌സി വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

അടുത്ത വർഷം മേയിൽ നടക്കുന്ന എൻഡിഎ പരീക്ഷയിൽ ആദ്യമായി സ്ത്രീകളെയും പങ്കെടുപ്പിക്കാം, ഈ വർഷത്തെ പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനു സമയം തീരെ കുറവാണെന്നുമാണു കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. ‘വളരെ പ്രയാസമുള്ളതും സങ്കീർണവുമായ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണു സായുധസേനകൾ. അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടാൻ പരിശീലനം കിട്ടിയവരാണവർ. അവർക്ക് ഇതും കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകും. 2022 മേയിലാണ് അവർ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നടപടികൾക്കു ശേഷം അവരെ സേനയുടെ ഭാഗമാക്കന്നതു 2023 ജൂണിലാകും. കാര്യങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തേക്കു വൈകിപ്പിക്കാനാകില്ല’– കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

സുപ്രീംകോടതി.

എൻഡിഎയിലും നേവൽ അക്കാദമിയിലും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രവേശനം നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. സേനകളിൽ വനിതകൾക്കു ദീർഘകാല നിയമനം (പെർമനന്റ് കമ്മിഷൻ–പിസി) ഉറപ്പു നൽകുന്നതാണു തീരുമാനം. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾക്കു പിന്നാലെയാണ് നയംമാറ്റത്തിനു സേന തയാറായത്. എൻഡിഎ പ്രവേശനം ആൺകുട്ടികൾക്കു മാത്രമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും വിവേചനം തുടരുന്ന സേനയുടെ രീതിയെ കോടതി അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചതോടെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മാറ്റത്തിനു തയാറെടുത്തതായി അഡീഷനൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഐശ്വര്യ ഭാട്ടി കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.



English Summary: "Can't Deny Girls Hope": On NDA Exam, Supreme Court's No To Centre's Plea