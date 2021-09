സൗജന്യകിറ്റ് വിതരണം നിർത്തലാക്കില്ല: ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ജി.ആർ. അനിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ സൗജന്യഭക്ഷ്യകിറ്റ് നിർത്തലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ജി.ആർ.അനിൽ. കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അത് കണക്കിലെടുത്ത് തീരുമാനമുണ്ടാകും. ചില വിഭാഗങ്ങൾക്കായി കിറ്റ് പരിമിതിപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഉണ്ട്. മുൻഗണനാ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രം കിറ്റ് കൊടുത്തുകൂടെ എന്ന നിർദേശം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വേർതിരിവില്ലാതെ കിറ്റ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

നിലവിലെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് കിറ്റ് വിതരണം അവസാനിപ്പിച്ചതായുള്ള വിവരം പുറത്തു വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. സർക്കാർ എല്ലാ ജന വിഭാഗങ്ങളെയും ഒരു പോലെ മുന്നിൽ കണ്ടാണ് കിറ്റ് വിതരണം ആരംഭിച്ചതെന്നും സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നും ഭക്ഷ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവസാനിച്ചതിനാൽ സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയും കിറ്റ് നൽകുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ധനവകുപ്പ് ഭക്ഷ്യവകുപ്പിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

2020 ഏപ്രിൽ‌–മേയ് മാസങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് സൗജന്യകിറ്റ് വിതരണം. ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് ആണ് കിറ്റ് വിതരണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്. കിറ്റുകൾ തയാറാക്കി നൽകുന്നത് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപറേഷനാണ്. പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിനു തുടർവിജയം സമ്മാനിച്ചതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് കിറ്റ് വിതരണം പോലുള്ള ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്നു പിന്നീടു ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഒരു പോലെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു.

ഏതാണ്ട് 11 കോടി കിറ്റുകളാണ് രണ്ട് എൽഡിഎഫ് സർക്കാരുകളുടെ കാലത്തു വിതരണം ചെയ്തത്. ആദ്യ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 10 കിറ്റുകൾ നൽകിയപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം മേയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിലും ഓണക്കാലത്തുമായി 3 കിറ്റുകൾ നൽകി. മാസം ശരാശരി 350-400 കോടി രൂപയാണ് ചെലവിട്ടത്. 11 കോടി കിറ്റുകൾക്കായി 5200 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടു.

English Summary: No decision taken to stop free food kit; distribution will continue: Minister GR Anil