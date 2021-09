അപകടത്തിൽ മരിച്ച യുവ എൻജിനീയറുടെ കുടുംബത്തിന് 2.19 കോടി നഷ്ടപരിഹാരം

തിരുവനന്തപുരം∙ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച യുവ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ എൻജിനീയറുടെ ആശ്രിതർക്ക് 1,58,65,184 രൂപയും ഹർജി ഫയൽ ചെയ്‌ത 2017 നവംബർ മുതൽ അനുവദിച്ച 8% പലിശയും കോടതി ചെലവും ഉൾപ്പെടെ 2.19 കോടി രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഉത്തരവ്.

ബെംഗളൂരു ഓഫിസിലെ സീനിയർ അനലിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം വിളവൂര്‍ക്കല്‍ കുണ്ടമണ്‍ഭാഗം കുറിഞ്ചിമണ്‍ കട്ടയ്ക്കല്‍ റോഡില്‍ തംബുരുവില്‍ പ്രണവ് (28) മരിച്ച കേസിലാണു തിരുവനന്തപുരം വാഹനാപകട നഷ്‌ടപരിഹാര കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.



2017 ഏപ്രിലിൽ ആയിരുന്നു അപകടം. ഭാര്യ രേഷ്മയെ ഇടപ്പഴഞ്ഞിയിലെ കംപ്യൂട്ടര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ വിട്ടശേഷം ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ മരുതുംകുഴി പാലത്തിനു സമീപം പുറകിൽനിന്ന് അമിത വേഗത്തിൽ വന്ന ടിപ്പർ ലോറി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. പരുക്കേറ്റ പ്രണവിനെ നാട്ടുകാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു.

കോടതി വിധി പ്രകാരം ഈ കേസിലെ രണ്ടാം എതിർ കക്ഷിയായ ചോള എംഎസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണു നഷ്‌ടപരിഹാര തുക ഹർജിക്കാരായ പ്രണവിന്റെ ഭാര്യയ്‌ക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കുമായി നൽകേണ്ടത്. ഹർജിക്കാർക്കു വേണ്ടി അഡ്വ. ഷഫീക്ക് കുറുപുഴ ഹാജരായി.

English Summary: Over Rs 2.19 crore compensation to family of man killed in accident