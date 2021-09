ക്വാഡ്, യുഎൻ അസംബ്ലി, കോവിഡ് ഉച്ചകോടി; പ്രധാനമന്ത്രി യുഎസിലേക്കു തിരിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി∙ ജപ്പാൻ, ഇന്ത്യ, യുഎസ്എ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന ‘ക്വാഡ്’ നേതാക്കളുടെ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി യുഎസിലേക്കു തിരിച്ചു. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു 3 ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി യുഎസിലേക്കു പോയ മോദി യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിലും പ്രസംഗിക്കും.



യുഎസുമായുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ കൂട്ടുകെട്ടു ശക്തിപ്പെടുത്താനും ജപ്പാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുമുള്ള അവസരമാണു വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നതെന്നു മോദി പ്രതികരിച്ചു.

ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും സമാന താൽപര്യങ്ങളുള്ള പ്രാദേശിക– രാജ്യാന്തര വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശയവിനിമയം ബൈഡനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നടത്തുമെന്നു മോദി പറഞ്ഞു. മോദി, ബൈഡൻ എന്നിവരെക്കൂടാതെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസൺ, ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി യോഷിഹിദെ സുഗ എന്നീ നേതാക്കളാണു കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുക.

ജോ ബൈഡൻ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന കോവിഡ്–19 രാജ്യാന്തര ഉച്ചകോടിയിലും പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുമെന്നു വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഹർഷ് വർധൻ ശ്രിംഗ്ല പറഞ്ഞു.

English Summary: Quad, UN Address, Covid Summit Key Agenda As PM Modi Jets Off To US