കോവിഡ്: മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് 50,000 രൂപ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് 50,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ. ഇതുവരെ മരിച്ചവർക്ക് മാത്രമല്ല, ഭാവിയിലെ മരണങ്ങൾക്കും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിനിടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരും നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അർഹരാണെന്ന് കേന്ദ്രം സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇതുസംബന്ധിച്ച മാർഗരേഖ സർക്കാർ കോടതിക്ക് കൈമാറി.



സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് സഹായ തുക വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി വഴിയോ ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ വഴിയോ കൈമാറും. സംസ്ഥാന അതോറിറ്റി തയാറാക്കുന്ന ഫോമിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷ പരിശോധിക്കുന്നത് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയായിരിക്കും. അപേക്ഷ ലഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം തീരുമാനം എടുക്കണമെന്നും മാർഗരേഖയിൽ പറയുന്നു. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ച് സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ വിശദീകരിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി കേന്ദ്രത്തിന് അന്ത്യശാസനം നല്‍കിയിരുന്നു.

രാജ്യത്ത്, നാലര ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ബിഹാർ 4 ലക്ഷം, മധ്യപ്രദേശ് 1 ലക്ഷം, ഡൽഹി അൻപതിനായിരം എന്നിങ്ങനെയാണ് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

