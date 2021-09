വിമാനത്താവളം, റെയിൽവേ, കെ-റെയിൽ; എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ ‘ഒരാൾ മാത്രം’

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ വിമാനത്താവള പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളെടുക്കേണ്ട ഗതാഗത വകുപ്പിലെ ഡി സെക്‌ഷനിൽ ആകെയുള്ളത് ഒരേയൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. വിമാനത്താവളം, റെയിൽവേ, കെ-റെയിൽ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ സെക്‌ഷനാണ്. വിദഗ്ധരായ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി സെക്‌ഷന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം വിപുലീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം സർക്കാർ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തിട്ടില്ല. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിദഗ്ധരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് വൻകിട പദ്ധതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

ഡി സെക്ഷനിൽ അസി. സെക്ഷൻ ഓഫിസർമാർ മൂന്നുപേർ. ഇതിലൊരാളാണ് വിമാനത്താവളവും റെയിൽവേയും കെ–റെയിലും സംബന്ധിച്ച ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഒരാൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫയലുകളാണ് ഈ സെക്‌ഷനിലേക്കെത്തുന്നത്. പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇതു ബാധിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗങ്ങളിൽ പലതവണ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടും പ്രവർത്തനശൈലി മാറ്റാൻ സർക്കാർ തയാറായിട്ടില്ല. വിമാനത്താവളത്തിനും റെയിൽവേയ്ക്കും പുറമേ ജലഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ, കൊങ്കൺ റെയിൽ കോർപറേഷൻ, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ്, പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാഫ്, വകുപ്പിന്റെ വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കേസുകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഡി സെക്‌ഷനിലാണ്.

മറ്റുള്ള സെക്‌ഷനുകളിലും ആവശ്യത്തിന് ആളില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. കെഎസ്ആർ‌ടിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എ സെക്‌ഷന്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ബി സെക്‌ഷനിൽ മോട്ടോർ വാഹന റൂളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും സിയിൽ മോട്ടർ വാഹനവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഗതാഗത കമ്മിഷണറേറ്റിൽ പത്തിലധികം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് ഇവിടെ ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്.

