കേന്ദ്രനിർദേശം പാലിക്കുന്നില്ല; വാഹനങ്ങൾക്ക് അതിസുരക്ഷാ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളില്ലെന്ന് കമൽ സോയി

തിരുവനന്തപുരം∙ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനു കീഴിലുള്ള ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവും സുപ്രീംകോടതിയുടെ കര്‍ശന വിധികളുമുണ്ടായിട്ടും കേരളത്തിലെ നിലവിലുള്ള വാഹനങ്ങളില്‍ അതിസുരക്ഷാ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകള്‍ (എച്ച്എസ്ആര്‍പി) സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് ദേശീയ റോഡ് സുരക്ഷാ കൗണ്‍സില്‍ അംഗവും റോഡ് സുരക്ഷാ വിദഗ്ധനുമായ ഡോ.കമല്‍ സോയി. തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ്ബില്‍ നടന്ന വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിനെയും വിവിധ സീനിയര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കമൽസോയി സന്ദർശിച്ചു.



സ്മാര്‍ട്കാര്‍ഡ്-അധിഷ്ഠിത ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സുകളും റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ കാര്‍ഡുകളും നടപ്പാക്കണമെന്നു അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും എച്ച്എസ്ആര്‍പി നടപ്പാക്കുന്നില്ലെന്നതു ഗൗരവത്തോടെ കണ്ട സുപ്രീം കോടതി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളോടും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളോടും എച്ച്എസ്ആര്‍പി സ്‌കീം ഉടനടി നടപ്പാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി കമൽസോയി പറഞ്ഞു.

എച്ച്എസ്ആര്‍പിയും കളര്‍ കോഡഡ് സ്റ്റിക്കറുകളും ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന്റെ പുരോഗതി എന്‍വയോണ്‍മെന്റ് പൊലൂഷന്‍ - പ്രിവന്‍ഷന്‍ ആന്‍ഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ അതോറിറ്റിയും (ഇപിസിഎ) സുപ്രീം കോടതിയും നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. വാഹനത്തിന്റെ ഇന്ധനമനുസരിച്ചുള്ള കളര്‍ കോഡഡ് സ്റ്റിക്കറുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാനും സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശമുണ്ട്. കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അറിയിപ്പു പ്രകാരം 2019 ഏപ്രില്‍ ഒന്നിനോ അതിനു ശേഷമോ വില്‍ക്കപ്പെടുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ക്കു നിശ്ചിത എച്ച്എസ്ആര്‍പികള്‍ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇവ വാഹനനിര്‍മാതാക്കള്‍ ഡീലര്‍മാര്‍ക്കു നല്‍കുകയും ഡീലര്‍മാര്‍ അവ വാഹനങ്ങളില്‍ സ്ഥാപിക്കുകയും വേണം.

കമല്‍ സോയി ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിനെ സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍

വാഹനത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും അപകടമോ തീപിടിത്തമോ ഉണ്ടായാല്‍ വാഹനം തിരിച്ചറിയാനും എച്ച്എസ്ആര്‍പി ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഡോ. സോയി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഐഎന്‍ഡി എന്ന് ക്രോമിയം പ്ലേറ്റിങ്ങിലാകും എഴുത്ത്. ഇതു മൂലം രാത്രിയിലും നമ്പരുകള്‍ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനാകും. വാഹനം അപകടത്തില്‍ കത്തി നശിച്ചാലും റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നമ്പര്‍ ലഭ്യമാകും.

ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴില്‍ വാഹന്‍, സാരഥി പോര്‍ട്ടലുകള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡേറ്റാബേസിനും സ്‌കോസ്റ്റ എന്ന സ്മാര്‍ട്കാര്‍ഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിനും തുടക്കമിട്ടതിനു ശേഷം ഒട്ടേറെ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ സ്മാര്‍ട്കാര്‍ഡ്-അധിഷ്ഠിത ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സുകളും റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ കാര്‍ഡുകളും നടപ്പാക്കി. കേരളവും ഇതു നടപ്പാക്കണമെന്നും ഡോ. സോയി പറഞ്ഞു.

English Summary: Dr. Kamal soyi ask state to put hsrp number plates and smartcard driving licenses