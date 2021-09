പ്രത്യേക ലൈറ്റിങ്, ലോക്കഴിക്കാതെ ബാഗ്; മോദിയുടെ ചിത്രം ഫോട്ടോഷൂട്ടെന്ന് ആരോപണം

ന്യൂഡൽഹി∙ യുഎസ് സന്ദർശനത്തിനുള്ള ദീർഘനേരത്തെ വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ പകർത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്ന്. ബുധനാഴ്ച, യുഎസിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ എയർ ഇന്ത്യൻ വൺ വിമാനത്തിലിരുന്ന് ഫയൽ നോക്കുന്ന ചിത്രം പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി പുറത്തുവിട്ടത്.

നീണ്ട വിമാനയാത്രകളെന്നാൽ ചില പേപ്പറുകൾ പരിശോധിക്കാനും ഫയല്‍ വര്‍ക്കുകൾ തീര്‍ക്കാനുമുള്ള അവസരം കൂടിയാണെന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെ നിരവധി പേരാണ് ചിത്രം ഷെയർ ചെയ്തത്. യാത്രയ്ക്കിടയിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ വാഴ്ത്തി നിരവധി പേർ രംഗത്തെത്തി.

എന്നാൽ ചിത്രത്തിനെതിരെ വ്യാപക വിമർശനവും ഉയർന്നു. ഫോട്ടോഷൂട്ടാണെന്ന ആക്ഷേപമാണ് പ്രധാനമായും വന്നത്. സീറ്റിൽ തയാറാക്കിയ പ്രത്യേക ലൈറ്റിങ്ങും ഫയൽ െകാണ്ടുവന്ന ബാഗ് ലോക്കാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നത്. മുൻ കോൺഗ്രസ് പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കിട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് അനുകൂല ഗ്രൂപ്പുകൾ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ത്തിയത്. ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി, രാജീവ് ഗാന്ധി, പി.വി.നരസിംഹ റാവു, മൻമോഹൻ സിങ് തുടങ്ങിയവരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് അവർ പങ്കുവച്ചത്.

മൻമോഹൻസിങ് വിമാനത്തിനുള്ളിൽ വാർത്താസമ്മേളനം പോലും നടത്തിയ ചിത്രങ്ങളും കോൺഗ്രസ് പങ്കിട്ടു. രാജീവ് ഗാന്ധി വിമാനത്തിനുള്ളിൽ കംപ്യൂട്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് പങ്കുവച്ചത്. എൺപതുകളിൽ കംപ്യൂട്ടറിൽ ജോലിയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയിൽനിന്നും പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയിലേക്ക് രാജ്യം മടങ്ങിയോ എന്നും ചിലർ പരിഹസിക്കുന്നു. എന്തുതന്നെയായാലും ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കൊഴുക്കുകയാണ്.

ക്വാഡ്, യുഎൻ പൊതുസഭാ സമ്മേളനം എന്നിവയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി യുഎസിലെത്തിയത്. ഇന്ത്യ–യുഎസ് തന്ത്രപ്രധാന ബന്ധവും ജപ്പാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ സന്ദർശനം സഹായിക്കുമെന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടും മുൻപ് മോദി പറഞ്ഞു. 24ന് ക്വാഡ് ഉച്ചകോടിയിലും 25ന് യുഎൻ സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി വിവിധ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. യുഎസിലെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ചർച്ചയുണ്ടാകും.

