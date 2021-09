തൊടുപുഴ∙ കുട്ടപ്പൻ കവലയ്ക്കു സമീപം വീട്ടിൽനിന്നും 7.5 കിലോ കഞ്ചാവും സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും പിടികൂടി. കാട്ടിറച്ചി, വാറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന് ഉൾപ്പടെയുള്ള വസ്തുക്കളും കണ്ടെടുത്തു. തൊടുപുഴ തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി അനൂപ് കേശവൻ എന്നയാൾ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിലാണ് പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തിയത്.

English Summary : 7.5 kilo ganja and explosives seized from a house in Thodupuzha