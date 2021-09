അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പ്ലസ് വൺ സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നത് പരിഗണനയിൽ: വി. ശിവൻകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം∙ അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പ്ലസ് വൺ സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിഗണനയിലാണെന്നു വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി. പ്ലസ് വൺ അലോട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തയാറെടുപ്പുകൾ കോട്ടൺഹിൽ സ്കൂളിൽ പരിശോധിച്ചശേഷം മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

അപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സീറ്റ് നൽകും. സർക്കാർ–എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ വർധിപ്പിച്ചതുപോലുള്ള വർധനവാണ് അൺ എയ്ഡഡ് മേഖലയിലും ആലോചിക്കുന്നത്. മാനേജ്മെന്റുകളുടെ അഭ്യർഥനയും പരിഗണിക്കും. ആവശ്യമെങ്കിൽ എയ്ഡഡ്–സർക്കാർ മേഖലയിൽ ഇനിയും സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതു പരിഗണിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ 7ന് രണ്ടാംഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.



ഹയർസെക്കൻഡറി, വിഎച്ച്എസ്ഇ ഒന്നാം വർഷ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ആദ്യ അലോട്മെന്റ് പട്ടികയിൽ ആകെയുള്ള 2,71,136 സീറ്റുകളിൽ 2,18,418 സീറ്റുകളിലേക്കാണു പ്രവേശനം അനുവദിച്ചത്. 52,718 സീറ്റുകളാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഇന്നു രാവിലെ പ്രവേശന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. അലോട്മെന്റ് ലെറ്ററിൽ അനുവദിച്ച സമയത്താണ് വിദ്യാർഥികൾ ഹാജരാകേണ്ടത്. വെബ്സൈറ്റിൽ തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന തകരാർ പരിഹരിച്ചതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഹയർസെക്കൻഡറിയിൽ ആകെ 4,65,219 അപേക്ഷകരാണുള്ളത്. വിഎച്ച്എസ്ഇ പ്രവേശനം 29നും ഹയർസെക്കൻഡറി ഒക്ടോബർ ഒന്നിനും അവസാനിക്കും.



English Summary : Government is considering increasing plus one seats in un- aided schools