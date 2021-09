മുണ്ടഴിഞ്ഞത് അറിയാതെ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ പ്രസംഗം, ചെവിയിൽ പറഞ്ഞ് ‍ഡികെ; കൂട്ടച്ചിരി

ബെംഗളൂരു∙ നിയമസഭയിൽ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ മുൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ മുണ്ട് അഴിഞ്ഞുവീണു. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യം അറിയാതെ സിദ്ധരാമയ്യ പ്രസംഗം തുടരുകയായിരുന്നു. തുടർന്നു പിൻസീറ്റിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഡി.കെ.ശിവകുമാർ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ അടുത്തെത്തി ചെവിയിൽ രഹസ്യമായി കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു. ' ഓ..അതായിരുന്നോ' എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം താഴെക്കിടന്ന മുണ്ടെടുത്ത് ഉടുത്തു, പ്രസംഗം തുടർന്നു. ഈ സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വൈറലാവുകയാണ്.



മൈസൂർ കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിൽ പൊലീസ് നടപടികളെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. കോവിഡാനന്തരം 4–5 കിലോ ശരീരഭാരം കൂടി, വയറുചാടി. അതുകൊണ്ടാണ് മുണ്ടഴിഞ്ഞുപോയതെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ സഭയിൽ പറഞ്ഞു. ഇതുകേട്ട് സ്പീക്കർ അടക്കമുള്ളവർക്ക് ചിരിയടക്കാനായില്ല.

അതേസമയം, ശിവകുമാർ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം പരസ്യപ്പെടുത്തിയത് കോൺഗ്രസിൽ നീരസമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിയുടെ മുഖം രക്ഷിക്കാനാണ് ശിവകുമാർ ചെവിയിൽ കാര്യം പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ സിദ്ധരാമയ്യ നിയമസഭയിൽ എല്ലാവരും കേൾക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതിലൂടെ പാർട്ടിയെ ആക്രമിക്കാൻ ബിജെപിക്കു അവസരം ഒരുക്കിയെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎൽഎ രമേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

