തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വകാര്യ കമ്പനി നിയമക്കുരുക്കിട്ടപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലെത്തുന്നത് ഗുണമേന്മ കുറഞ്ഞ പേപ്പറിൽ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസും ആർസി ബുക്കും. ആധുനിക കാർഡുകൾ നൽകുന്നത് തടസപ്പെടുത്താൻ 2003മുതൽ കോടതി വിധികളിലൂടെ ഡൽഹിയിലെ കമ്പനി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു തവണ പോലും അനുകൂല വിധി സമ്പാദിക്കാൻ കേരളത്തിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

കമ്പനിയുടെ സ്വാധീനം വലുതായതിനാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നടപടികൾക്കു താൽപര്യമില്ല. പേപ്പറിന്റെയും ലാമിനേഷന്റെയും ഗുണമേന്മ പരിതാപകരമായതിനാൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മറ്റും കേരളത്തിൽ നിന്നുളള ലൈസൻസ് പുറത്തു കാണിക്കാനാകാത്ത ഗതികേടിലാണ് ഉടമസ്ഥർ.

∙ സ്റ്റേ വിടാതെ ഡൽഹി കമ്പനി; നിറംമങ്ങി ലൈസൻസ്

ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് സ്മാർട്ടാക്കാൻ 2003 ൽ ശ്രമം ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായ കമ്പനിയും കെൽട്രോണുമാണ് കരാറിൽ പങ്കെടുത്തത്. സാങ്കേതിക വിദ്യ മാറിയതിനാൽ സർക്കാർ പിന്നീട് ടെണ്ടർ റദ്ദാക്കി. ഇതോടെ ബെംഗളൂരു കമ്പനിയുമായി സഹകരിക്കുന്ന ഡൽഹി കമ്പനി സ്റ്റേ വാങ്ങി.

പലതവണ ടെണ്ടർ വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഡൽഹി കമ്പനി സ്റ്റേ വാങ്ങുന്നത് തുടർന്നതോടെ സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ കേരള ബുക്ക്സ് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിക്കു (കെബിപിഎസ്) മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് ലൈസൻസിന്റെ പ്രിൻറിങ് ചുമതല നൽകി. അച്ചടിയും വിതരണവും അടക്കം ഒരു കാർഡിന് 76 രൂപയായിരുന്നു ധാരണ. എന്നാൽ, ഡൽഹി കമ്പനി ഇതിനും സ്റ്റേ വാങ്ങി. ഇപ്പോൾ സി–ഡിറ്റാണ് ലൈസൻസിനും ആർസിക്കും ആവശ്യമായ സ്റ്റേഷനറി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്.

∙ അച്ചടി സാധാരണ പ്രിന്ററിൽ

ഫലം മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ഓഫിസുകളിലെ പ്രിന്ററുകളിൽ തന്നെ കോപ്പിയെടുത്ത് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഉടമസ്ഥർക്കു തപാൽ മാർഗം എത്തിക്കും. ലൈസന്‍സ് ഫീസ് ഉൾപ്പെടെ കാർഡ് ഒന്നിന് 505 രൂപയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ലൈസൻസ് ഫീസ്– രൂപ 400, സർവീസ് ചാർജ് – 60, പോസ്റ്റൽ ഫീസ് – 45.

കാറിന്റെ ഉടമസ്ഥരുടെ പേരുമാറുന്നതിനു സർവീസ് ചാർജും പോസ്റ്റൽ ഫീസും അടക്കം 405രൂപ. കാറിന്റെ റീവാലിഡിറ്റി ഫീസ് 755 രൂപ. മോട്ടർ സൈക്കിളിന്റെ ഉടമസ്ഥരുടെ പേരു മാറാൻ 230 രൂപ. മോട്ടർ വാഹനവകുപ്പിന്റെ ഓഫിസുകളിലെ പ്രിന്ററുകളിൽ പലതും പഴയതായതിനാൽ ഗുണമേന്മ വളരെ മോശമാണ്. കാർഡിൽ‌ ഹോളോഗ്രാം പതിയില്ല. പലയിടത്തും പ്രിൻററിൽ മഷിയില്ലാത്തതിനാൽ വിതരണത്തിനും കാലതാമസമെടുക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും തീരെ ഗുണമേന്മയില്ല.

∙ കേസ് ജയിക്കില്ലെന്ന് നിയമോപദേശം

കെബിപിഎസിനു കരാർ നൽകി കേന്ദ്രീകൃത അച്ചടി സംവിധാനം വന്നാൽ ഗുണമേന്മയിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകും; കാലതാമസവും ഒഴിവാകും. എന്നാൽ, മന്ത്രിയുമായി അഡ്വ.ജനറൽ ഓഫിസ് നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ എന്തു ചെയ്താലും ഡൽഹി കമ്പനിയുമായി കേസ് ജയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിയമോപദേശമാണ് നൽകിയത്. തുടർനടപടികളെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല.

കോടതിയിൽനിന്ന് അനുകൂല വിധി ഉണ്ടായാൽ ദിവസങ്ങൾക്കകം ഗുണമേന്മയുള്ള കാർഡിറക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. സ്മാർട് കാർഡിന്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോഴില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാഹൻ വെബ്സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ സംവിധാനത്തിൽ വാഹന നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ എല്ലാ വിവരവും അറിയാൻ കഴിയും. 15 വർഷം ആയുസുള്ള പോളി കാർബണേറ്റ് കാർഡുകളോ പിവിസി വിത്ത് ലാമിനേഷൻ കാർഡുകളോ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആവശ്യം.

