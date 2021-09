മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എസ്കോർട്ട് പോകാൻ പുത്തൻ കാറുകൾ വാങ്ങും; ചെലവ് 62.46 ലക്ഷം

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പൈലറ്റും എസ്കോർട്ടും പോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ കാറുകൾ മാറ്റി പകരം 62.46 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി 4 കാറുകൾ വാങ്ങാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. സർക്കാരിനു ഡിജിപി നൽകിയ കത്തു കണക്കിലെടുത്താണ് പൊതുഭരണ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം.

കെഎൽ 01 സിഡി 4764, കെഎൽ 01 സിഡി 4857 എന്നീ റജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുകളുള്ള കാറുകളാണ് പൈലറ്റ്, എസ്കോർട്ട് ഡ്യൂട്ടികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത്. 4 വർഷം പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങളാണിവ. പകരം കറുപ്പു നിറത്തിലുള്ള മൂന്ന് ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ കാറുകളും ഒരു ടാറ്റ ഹാരിയർ കാറുമാണ് വാങ്ങുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക കേസായി പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടാണ് കാർ വാങ്ങാൻ പൊതുഭരണ വകുപ്പ് അനുമതി നൽകിയത്.

