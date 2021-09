മന്ത്രിയുടെ പേജിന് വേണ്ടത്ര ലൈക്ക് ഉറപ്പാക്കണം: നിർദേശവുമായി കുടുംബശ്രീ ഡയറക്ടർ

തിരുവനന്തപുരം∙ തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടിൽ ആവശ്യമായ ലൈക്ക് കിട്ടുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് കുടുംബശ്രീ ഡയറക്ടറുടെ നിർദേശം. ജില്ലകളിൽ സമൂഹമാധ്യമ ക്യാംപെയ്ൻ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോ–ഓർഡിനേറ്റർമാർക്കാണ് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

വേണ്ടത്ര ലൈക്കും, സർക്കാരിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കുന്നതിനും മന്ത്രിയുടെ പേജിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതുമാണ് ലക്ഷ്യം. 63,000 പേരാണ് തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം.വി.ഗോവിന്ദന്റെ സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Kudumbashree Director's Instruction to Ensure Maximum Like In Minister's Social Media Page