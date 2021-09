പ്രണയം നിരസിച്ചു; ചെന്നൈയിൽ വിദ്യാർഥിനിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി

ചെന്നൈ∙ ചെന്നൈയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി. ചെന്നൈ താംബരം റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന് സമീപമാണ് യുവാവ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യന്‍ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥിനി എം. ശ്വേതയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രണയം നിരസിച്ചതാണു കൊലയ്ക്കു കാരണമെന്നു സംശയമുണ്ട്. കഴുത്തു മുറിച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ച യുവാവ് ആശുപത്രിയിലാണ്.



വ്യാഴാഴ്ച്ച വൈകിട്ടു മൂന്ന് മണിയോടെയാണു സംഭവം. മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളജിലെ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജി (MLT) ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് വിദ്യാർഥിനിയായിരുന്നു 20 വയസ്സുകാരിയായ ശ്വേത. നാഗപട്ടണം സ്വദേശിയാണ് കൊലയാളി രാമചന്ദ്രൻ. ഇയാൾ മറൈമലൈ നഗറിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. രണ്ട് വർഷമായി ഇരുവരും പരസ്പരം അറിയുന്നവരാണെന്നും കുറച്ചുമാസങ്ങളായി ശ്വേത രാമചന്ദ്രനെ ഒഴിവാക്കിയതാണു കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: College student stabbed to death by boyfriend outside Tambaram railway station