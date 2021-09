ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചെത്തി വീട്ടിൽ കയറി മാല പിടിച്ചുപറിച്ചു; വയോധികയ്ക്കു നേരെ വധശ്രമം

ആലപ്പുഴ ∙ നഗരത്തിൽ പട്ടാപ്പകൽ വീട്ടിൽ കയറി മാല പിടിച്ചുപറിച്ചു, വയോധികയെ വധിക്കാനും ശ്രമം. ആലപ്പുഴ എഎൻ പുരം കണ്ണമംഗലം കുളങ്ങര വീട്ടിൽ റിട്ട.അധ്യാപിക എസ്.വിനയഭായിയെ(75) ആണ് ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചെത്തിയ അക്രമി വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഭർത്താവ് വീടിനു പുറത്തേക്ക് എത്തിയതിനാലാണ് വിനയഭായിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് അക്രമി മാല പിടിച്ചുപറിച്ചു കടന്നു കളഞ്ഞത്. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കായിരുന്നു സംഭവം.

ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിയ വിനയഭായി വീടിനുള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ ഗേറ്റിലെ ശബ്ദം കേട്ടു പുറത്തേക്കിറങ്ങുകയായിരുന്നു. ബൈക്കിലെത്തിയ യുവാവ് വാതിൽക്കലേക്കു കയറി വിനയഭായിയുടെ കഴുത്തിൽ കുത്തിപ്പിടിക്കുകയും തോർത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്തിൽ മുറുക്കുകയുമായിരുന്നു. വെപ്രാളത്തിൽ വിനയ ഭായി ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചതോടെ അക്രമി കഴുത്തിലെ പിടിവിട്ട് മാല പൊട്ടിച്ചു കടക്കുകയായിരുന്നു. സൗത്ത് പൊലീസ് കേസെടുത്തു.



English Summary : Man attacked old lady, snatched chain and run away