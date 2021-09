അസമിൽ പൊലീസും നാട്ടുകാരും ഏറ്റുമുട്ടി; വെടിവയ്പിൽ രണ്ടു മരണം- വിഡിയോ

ദിസ്പൂർ∙ അസമിലെ ദാരംഗ് ജില്ലയിൽ കയ്യേറ്റമൊഴിപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസും നാട്ടുകാരും തമ്മിൽ നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ രണ്ടുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒൻപതു പൊലീസുകാർക്കു പരുക്കേറ്റു. പ്രതിഷേധക്കാർക്കു നേരെ പൊലീസ് വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിഷേധക്കാരെ പൊലീസ് തല്ലിയോടിക്കുന്നതിന്‍റെയും വെടിയുതിർക്കുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.



പൊലീസിന്റെ അടികൊണ്ട് അവശനായി കിടക്കുന്ന യുവാവിന്റെ നെഞ്ചത്ത് ഒരു ക്യാമറാമാൻ അതിക്രൂരമായി ചവിട്ടുന്നതും അടിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. പൊലീസ് ഇയാളെ പിടിച്ചുമാറ്റുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. സംഘർഷത്തിൽ ഒൻപത് പൊലീസുകാർക്കു പരുക്കേറ്റതായും ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയതായും പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് സുശാന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ അസമിൽ സർക്കാര്‍ ആസൂത്രിത വെടിവയ്പാണു നടത്തിയതെന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി. തിങ്കളാഴ്ച ധോൽപൂരിൽ 800 കുടുംബങ്ങളെയാണ് ഒഴിപ്പിച്ചത്. ഇതിലൂടെ 4500 ബിഗാസ് ഭൂമി സർക്കാർ പിടിച്ചെടുത്തതായി അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ അറിയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: 2 Dead In Assam Protests; Man Beaten With Sticks, Shot On Camera