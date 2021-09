മഴയിലും ചോരാത്ത ആവേശത്തോടെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം; മോദിക്ക് യുഎസിൽ ഊഷ്മള സ്വീകരണം

വാഷിങ്ടൻ∙ ക്വാഡ്, യുഎൻ പൊതുസഭാ സമ്മേളനം എന്നിവയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യുഎസിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ ഊഷ്മള സ്വീകരണം. വാഷിങ്ടനിലെ ജോയിന്റ് ബേസ് ആൻഡ്രൂസിൽ വിമാനമിറങ്ങിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാൻ നേരിയ മഴയ്‌ക്കിടയിലും നിരവധി പേരാണ് എത്തിയത്. ‘മോദി, മോദി’ എന്ന് ആർത്തുവിളിച്ചും ഇന്ത്യൻ ദേശീയപതാക വീശിയുമാണ് അവർ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെ തന്റെ വാഹനവ്യൂഹത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയ മോദി, എല്ലാവരുടേയും സമീപമെത്തി കൈകൊടുത്തു. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

‘പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കാണുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ആവേശത്തിലാണ്. മഴ നനയുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാനായതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.’– മോദിയെ കാത്തുനിന്നവരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു. മോദിയുടെ സന്ദർശനം ഇന്ത്യ–യുഎസ് ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. രാത്രി വൈകി വാഷിങ്ടനിൽ എത്തിയ മോദിയെ, യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, യുഎസിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ തരഞ്ജിത് സിങ് സന്ധു, ഡിഫൻസ് അറ്റാഷെ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെ കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച ആഗോള സമ്മേളനത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്തു.

ഇന്ത്യ–യുഎസ് തന്ത്രപ്രധാന ബന്ധവും ജപ്പാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ സന്ദർശനം സഹായിക്കുമെന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടും മുൻപ് മോദി പറഞ്ഞു. 24ന് ക്വാഡ് ഉച്ചകോടിയിലും 25ന് യുഎൻ സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി വിവിധ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. യുഎസിലെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ചർച്ചയുണ്ടാകും.

യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസുമായി വ്യാഴാഴ്ചയും പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനുമായി വെള്ളിയാഴ്ചയും ചർച്ച നടത്തും. ക്വാഡ് യോഗത്തിനു പുറമേ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസൻ, ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി യോഷിഹിതെ സുഗ എന്നിവരുമായി പ്രത്യേകം ചർച്ച നടത്തും. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ യുഎസ് ഇടപെടൽ തുടരുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ അഭിപ്രായം ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ അവതരിപ്പിക്കും.

