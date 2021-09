പതിവ് തെറ്റിച്ച് മോദി! യുഎസ് യാത്രയ്ക്കിടെ വിമാനം ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയില്ല; കാരണം...

വാഷിങ്ടൻ∙ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി തുടർന്നുവന്ന പതിവാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ യുഎസ് യാത്രയിൽ തെറ്റിച്ചത്! പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെയും മറ്റു നേതാക്കളുടെയും യുഎസ് യാത്രകളുടെ വഴിമധ്യേ ജർമനിയിലെ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ വിമാനമിറക്കുന്ന പതിവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തെറ്റിയത്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ‘എയർ ഇന്ത്യ വൺ’ എന്ന ഇന്ത്യയുടെ വിവിഐപി വിമാനത്തിന്റെ മികവു തന്നെ. ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റോപ്പ് ഓവറുകൾ വേണ്ടാതെ ദീർഘദൂര പറക്കാനുള്ള ശേഷി വിമാനത്തിനുണ്ട്. ഇതിനു മുൻപുള്ള യുഎസ് യാത്രകളിൽ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ വിമാനമിറക്കി ഇന്ധനം നിറച്ച ശേഷമായിരുന്നു തുടർയാത്ര.

2019 ലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇതിനുമുൻപ് യുഎസിലെത്തിയത്. അന്ന് എയർ ഇന്ത്യ വൺ വിമാനത്തിലായിരുന്നില്ല യാത്ര. ഇതു രണ്ടാം തവണയാണ് മോദി എയർ ഇന്ത്യ വൺ വിമാനത്തിൽ വിദേശയാത്ര നടത്തുന്നത്. ഈ വർഷമാദ്യം ബംഗ്ലദേശിലേക്കായിരുന്നു ആദ്യ യാത്ര. രാഷ്ട്രപതി, ഉപരാഷ്ട്രപതി, പ്രധാനമന്ത്രി എന്നിവരുടെ ഔദ്യോഗിക യാത്രകൾക്കായി യുഎസിൽനിന്നു വാങ്ങിയ പ്രത്യേക വിമാനമാണ് എയർ ഇന്ത്യ വൺ.

ബോയിങ്ങിന്റെ 777– 300 ഇആർ മോഡൽ വിമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിലാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചത്. മിസൈൽ രക്ഷാകവചം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുള്ള വിമാനം വ്യോമസേനാ പൈലറ്റുമാരാണ് പറത്തുന്നത്. രണ്ടു വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ ഈ ആവശ്യത്തിനായി വാങ്ങിയത്. ആകെ ചെലവ് 8400 കോടി രൂപ.

അതേസമയം, ക്വാഡ്, യുഎൻ പൊതുസഭാ സമ്മേളനം എന്നിവയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി യുഎസിലെത്തിയത്. മോദിക്കു സഞ്ചരിക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാന്റെ വ്യോമമേഖല രണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷം തുറന്നു കൊടുത്തിരുന്നു. വിമാനത്തിന് പാക്കിസ്ഥാനു മീതെ പറക്കാൻ ഇന്ത്യ അനുമതി തേടിയിരുന്നു. പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാബൂൾ ഒഴിവാക്കി പറക്കാനായിരുന്നു ഇത്. ഇന്ത്യയുടെ അഭ്യർഥന സ്വീകരിച്ച പാക്കിസ്ഥാൻ ഉടൻ അനുമതി നൽകി.

2019 ൽ കശ്മീരിനു പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾക്ക് പാക്കിസ്ഥാൻ വ്യോമമേഖലയിലൂടെ പറക്കാൻ അനുമതി നിഷേധിച്ചത്. അതിനു ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വിമാനത്തിന് 2 തവണയും രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദിന്റെ വിമാനത്തിന് ഒരു തവണയും അനുമതി നിഷേധിച്ചു. അന്ന് കാബൂൾ വഴിയാണ് മോദി യുഎസ്, ജർമനി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും രാഷ്ട്രപതി ഐസ്‌ലൻഡിലേക്കും പറന്നത്.



