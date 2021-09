ഇ- ടെൻഡർ അട്ടിമറിച്ച് താൽപര്യപത്രം; ക്ഷണിച്ചത് സർക്കാർ ഒത്താശയോടെ

തിരുവനന്തപുരം ∙ശബരി ബ്രാൻഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ താൽപര്യ പത്രത്തിൽ സപ്ലൈകോ മാറ്റം വരുത്തിയതു സർക്കാർ നിർദേശ പ്രകാരമെന്നു ഭക്ഷ്യ മന്ത്രി ജി.ആർ.അനിൽ. 100 കോടി വിറ്റുവരവ്, മാർക്ക് തുടങ്ങിയ നിബന്ധനകൾ ഒഴിവാക്കി. താൽപര്യപത്രമാണോ ടെൻഡർ ആണോ വേണ്ടതെന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫയലുകൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പിന്നാലെ പാമൊലിൻ, സൂര്യകാന്തി എണ്ണ എന്നിവയുടെ താൽപര്യ പത്രം ക്ഷണിച്ചതു താൽകാലികമായി നീട്ടിയെന്നും ചില നിബന്ധനകൾ ഒഴിവാക്കിയെന്നുമുള്ള വാർത്താക്കുറിപ്പുമായി സപ്ലൈകോയും രംഗത്തെത്തി. ഇതോടെ സർക്കാർ അറിഞ്ഞു തന്നെയാണു ഇ– ടെൻഡർ അട്ടിമറിച്ചുള്ള താൽപര്യപത്ര ഇടപാടെന്നു വ്യക്തമായി.

കോടികളുടെ ഇടപാട് ഇ– ടെൻഡർ ഒഴിവാക്കി താൽപര്യ പത്രം വഴി നടത്തുന്ന കാര്യം മലയാള മനോരമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നു അതെല്ലാം മരവിപ്പിക്കാൻ സപ്ലൈകോ എംഡിക്കു നിർദേശം നൽകിയതായി മന്ത്രി ബുധനാഴ്ച്ച അറിയിച്ചിരുന്നു. ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചു ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും പറ‍ഞ്ഞു. എന്നാൽ അന്നു രാത്രി തന്നെ താൽപര്യ പത്രത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി തിരുത്തൽ ഉത്തരവു സപ്ലൈകോ പുറത്തിറക്കി. അതാണ് ഇന്നലെ പത്രക്കുറിപ്പായി ഇറക്കിയതും മന്ത്രി ന്യായീകരിച്ചതും. കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മിഷന്റെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും ഉത്തരവു പ്രകാരം 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു മുകളിലുള്ള എല്ലാ ഇടപാടിനും സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഇ– ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കണം. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഒത്താശയോടെ സപ്ലൈകോ അട്ടിമറിച്ചത്. 2018ൽ ഇത്തരത്തിൽ ശബരി ബ്രാൻഡ് ഉൽപന്നങ്ങൾ വിപണിയിലിറക്കാൻ താൽപര്യപത്രം ക്ഷണിക്കാൻ സപ്ലൈകോ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രി ജി.ആർ. അനിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സപ്ലൈകോയിലെ വിതരണക്കാരുടെ സംഘടന ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പി.തിലോത്തമനെ കണ്ടു നിവേദനം നൽകി.

അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇ– ടെൻഡർ ഇല്ലാത്ത ഒരിടപാടും വേണ്ടെന്നു സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സപ്ലൈകോയിലെ ചില ഉന്നതർക്ക് ഒരു ഭരണകക്ഷി നേതാവുമായി അടുപ്പമുണ്ടെന്നും അതിനാലാണ് ടെൻഡർ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. കേരളത്തിലെ രണ്ട് വൻകിട കമ്പനികളും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കോടികളുടെ വിറ്റുവരവുള്ള ചില മൊത്ത വിതരണക്കാരുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇടപാടിനു പിന്നിൽ. ഏതായാലും കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മിഷൻ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചുള്ള നടപടി ആയതിനാലും മറ്റു സംസ്ഥാന കരാറുകാർ ഉൾപ്പെട്ടതിനാലും കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങി.

ശബരി ബ്രാൻഡ് ഉൽപന്നങ്ങളായ പാമോലിൻ, സൂര്യകാന്തി എണ്ണ എന്നിവ തയാറാക്കി നൽകുന്നതിനുള്ള താൽപര്യപത്രം താൽകാലികമായി നീട്ടിയതായാണു സപ്ലൈകോ വാർത്താക്കുറിപ്പ്. ഈ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ പൊതു വിപണി വിലയിലെ അസ്ഥിരത കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനം. കറി, മസാല പൊടികൾ, റവ ,മൈദ, ഹാൻഡ് വാഷ്, ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ, ടോയ്‌ലറ്റ് ക്ലീനർ, ഡിറ്റർജന്റ് പൗഡർ എന്നിവയുടെ താൽപര്യ പത്രത്തിൽ നിന്ന് അനക്‌സർ-ബി ഒഴിവാക്കി.

കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാർഷിക വിറ്റുവരവ് 100 കോടി എന്നത് 1 കോടിയായി മാറ്റിയെന്നും അറിയിച്ചു. അനക്സർ ബിയിലാണു മാർക്ക്ദാനത്തിലൂടെ കരാറുകാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റു നിബന്ധനകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ സപ്ലൈകോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കരാറുകാരനു മാത്രമേ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയൂ.

ഉത്തരവ് ചോർച്ചയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം

താൽപര്യ പത്രത്തിലെ നിബന്ധനകളിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് അപ്പോൾ തന്നെ മനോരമയ്ക്കു ലഭിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ സപ്ലൈകോ വിജിലൻസ് ഓഫിസറോട് എംഡി പി.എം.അലി അസ്ഗർ പാഷ നിർദേശിച്ചു. എവിടെ നിന്നു ഉത്തരവു ചോർന്നു എന്നു കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യം. കേരള പൊലീസിൽ നിന്നു ഡപ്യുട്ടേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എസ്പി സുനിൽ കുമാറാണു വിജിലൻസ് ഓഫിസർ. എന്നാൽ സപ്ലൈകോ ഇ– ടെൻഡർ അട്ടിമറിച്ചു താൽപര്യ പത്രം ക്ഷണിച്ചതിലെ ക്രമക്കേടിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കുകയോ റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. സർക്കാരിന്റെ സൗജന്യ കിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വെളിച്ചെണ്ണ നേരിട്ടു വാങ്ങാൻ നീക്കം നടത്തിയപ്പോൾ ഇ– ടെൻഡർ ഒഴിവാക്കരുതെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. എല്ലാ ഇടപാടും സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇ– ടെൻഡർ വഴി നടത്തണമെന്നും നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

