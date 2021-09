വാഷിങ്ടൻ∙ ഇൻഡോ– പസഫിക് മേഖലയിലെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുക ലക്ഷ്യമിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഓസ്ട്രേലിയ– യുകെ– യുഎസ് (AUKUS) സഖ്യത്തിൽ ഇന്ത്യയെയോ ജപ്പാനെയോ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിൽ യുഎസ്. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ആണവ അന്തർവാഹിനികളടക്കം ലഭ്യമാക്കുന്ന സഖ്യം സെപ്റ്റംബർ 15നാണ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ, ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസൺ,. ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ എന്നിവർ ചേർന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഇന്ത്യയെയോ ജപ്പാനെയോ ചേർക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സൂചനകളില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി ജെൻ സാകി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. വീണ്ടും ആരെയും ചേർക്കില്ലെന്ന് സന്ദേശമാണ് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോയ്ക്ക് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ അയച്ച സന്ദേശത്തിൽനിന്നും വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് അവർ‌ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽനിന്നും ജപ്പാനിൽനിന്നുമുള്ള നേതാക്കൾ യുഎസിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ പുതിയ സഖ്യത്തെക്കുറിച്ചു ചോദ്യമുന്നയിച്ചപ്പോഴാണു വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രതിനിധിയുടെ പ്രതികരണം.

ഇൻഡോ– പസഫിക് മേഖലയിൽ ചൈനയ്ക്കു മറുപടിയായിട്ടാണു ഓസ്ട്രേലിയയെ കൂടുതൽ‌ കരുത്തരാക്കുന്ന സഖ്യം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. കരാർ പ്രകാരം ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ആണവ അന്തർവാഹിനികൾ നിര്‍മിക്കാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ യുഎസും യുകെയും കൈമാറും. സഖ്യത്തിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനമാണു ചൈന ഉന്നയിച്ചത്. യുഎസിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയായ ഫ്രാൻസും സഖ്യത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി.

English Summary: US rules out adding India, Japan to AUKUS