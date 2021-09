കോടതി പറഞ്ഞു: ലക്ഷദ്വീപ് സ്കൂളുകളിൽ മട്ടനും ചിക്കനും വേണ്ട, എന്തുകൊണ്ട്?

‘മനുഷ്യർ മാലാഖമാരെങ്കിൽ, സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യമില്ല. മാലാഖമാരാണ് ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നും സർക്കാരിനുമേൽ നിയന്ത്രണം വേണ്ട...’

മനുഷ്യർ മാലാഖമാരല്ല, ഭരിക്കുന്നതും മാലാഖമാരല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സർക്കാർ ആവശ്യമാണ്, സർക്കാരിനുമേൽ നിയന്ത്രണവും ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയൊരു നിയന്ത്രണസ്വഭാവമുള്ള ഇടപെടലാണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽനിന്ന് ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ചില നടപടികൾക്കെതിരെ ആർ. അജ്മൽ അഹമ്മദ് എന്ന പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതിലൊന്ന്, സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ മെന്യുവിൽനിന്ന് മാംസാഹാരം ഒഴിവാക്കാനുള്ള തീരുമാനം തടയണം എന്നതായിരുന്നു. തടയാൻ തക്ക കാരണങ്ങളില്ല എന്നാണ് ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടമോ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ പറയാത്തതും വിധിയിലൂടെയും വ്യക്തമാകാത്തതുമായ ഒരു കാര്യമാണുള്ളത്: എന്തിനാണ് മെന്യുവിൽനിന്ന് മാംസാഹാരം ഒഴിവാക്കിയത്?



പ്രശ്നത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം

കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 27ന് കവരത്തിയിൽ കലക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ലക്ഷദ്വീപിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ (എംഡിഎം സ്കീം) നിയന്ത്രണ–നിരീക്ഷണ സമിതിയും കർമ സമിതിയും ചേർന്നാണ് മെന്യു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. കോടതി വിധിയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകൾ പ്രകാരം, മാംസാഹാരങ്ങൾക്കു പകരമായി മെന്യുവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്സാണ്. ഈ തീരുമാനം നിയമവിരുദ്ധവും അപലപനീയവും തോന്നുംപടിയുള്ളതും എന്നാണ് ഹർജിക്കാരൻ ആരോപിച്ചത്.

ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച.2010ലെ ചിത്രം. (പ്രതീകാത്മകം). NOAH SEELAM / AFP

പരിഷ്കരിച്ച മെന്യു തൽക്കാലം നടപ്പാക്കരുതെന്നും നിലവിലെ രീതി തുടരണമെന്നുമാണ് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 22ന് ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. അന്ന് കോടതി പറഞ്ഞത് മെന്യുവിൽനിന്ന് മീറ്റും ചിക്കനും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ തങ്ങൾ കാരണമൊന്നും കാണുന്നില്ലെന്നാണ്. 27 ജനുവരിയിലെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഫിസിഷ്യൻ ഡോ.ഹസീന ആവശ്യപ്പെട്ടത് മാംസാഹാരങ്ങൾ മെന്യുവിൽ തുടരണമെന്നാണെന്നും ആ അഭിപ്രായം തള്ളിക്കളഞ്ഞ് മീറ്റും ചിക്കനും ഒഴിവാക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് ഉചിതമായ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണമായിരുന്നു, അതുണ്ടായില്ലെന്നും കോടതി അന്നു നിരീക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ, ഭരണകൂടത്തിന്റെ തീരുമാനം ശരിവയ്ക്കുമ്പോഴും ‘ഉചിതമായ കാരണങ്ങൾ’ കോടതിക്കു ലഭിച്ചതായി വിധിയിൽനിന്നു വ്യക്തമല്ല.



ഭരണകൂടത്തിന്റെ വാദങ്ങൾ

ശരിയാണ്, മെന്യുവിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ അതാതു സ്ഥലങ്ങളിലെ സമിതികൾക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ മാറ്റങ്ങളാണ് തങ്ങൾ വരുത്തിയതെന്നാണ് കേസിലെ എതിർകക്ഷികളായ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കിയത്. അവരുടെ മറ്റു വാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്:

∙ പരിഷ്കരിച്ച മെന്യു (മീറ്റും ചിക്കനും ഒഴിവാക്കിയത്) കുട്ടികൾക്കു ലഭിക്കേണ്ട പോഷകാഹാരം ഉറപ്പാക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്.

∙ മാംസാഹാരം ഒഴിവാക്കുമ്പോഴും മൽസ്യം, മുട്ട എന്നിവ മെന്യുവിൽ തുടരുന്നുണ്ട്, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്സ് അധികമായി നൽകുന്നുമുണ്ട്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ കലോറിയും പ്രോട്ടീനും ഉറപ്പാക്കാൻ തക്ക പോഷക സന്തുലിതമായ മെന്യുവാണ്.

∙ കുട്ടികൾക്ക് എംഡിഎം പ്രകാരം നൽകുന്ന ഭക്ഷണം വീട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനു പകരമല്ല, അതിനു പുറമെയുള്ളതാണ്.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം. (SAM PANTHAKY / AFP)

∙ കുട്ടികൾ സ്ഥിരമായി സ്കൂളിൽ എത്തുന്നതു പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കാനുള്ളതുമാണ് എംഡിഎം. എന്നാൽ, ലക്ഷദ്വീപിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും സ്കൂളിൽ എത്തുന്നുണ്ട് – കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് നിരക്ക് പൂജ്യമാണ്.

∙ ലക്ഷദ്വീപിൽ പോഷകാഹാരക്കുറവുള്ള ഒരു കുട്ടി പോലുമില്ല.

∙ ലക്ഷദ്വീപിൽ മീറ്റും ചിക്കനും ഒട്ടുമിക്ക കുടുംബങ്ങളുടെയും സ്ഥിരം മെന്യുവിന്റെ ഭാഗമാണ്.

∙ മീറ്റുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിന് മൽസ്യം ലക്ഷദ്വീപിൽ സുലഭമാണ്.

∙ മീറ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴും ശുചിത്വം പ്രശ്നമാകാം.

∙ഒരേ മെന്യു തന്നെ തടസ്സമില്ലാതെ വർഷങ്ങളോളം തുടരണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

മിനിട്സിൽ പറയുന്നത്...

ജനുവരി 27ലെ യോഗത്തിന്റെ മിനിട്സിൽ പറയുന്നതായി കോടതിവിധിയിൽ എടുത്തുചേർത്തിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച്:

∙ എല്ലാ സ്കൂളിലും നിലവിലെ മാർഗരേഖകൾ പ്രകാരമാണ് എംഡിഎം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.

∙ നിലവിലെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്കുൾപ്പെടെ ആർക്കും പരാതിയില്ല.

ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച. (പ്രതീകാത്മക ചിത്രം: Noah SEELAM / AFP)

∙ ലക്ഷദ്വീപിലെ കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണ രീതി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭക്ഷണശീലം കണക്കിലെടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് മുട്ടയ്ക്കും മൽസ്യത്തിനുമൊപ്പം ചിക്കനും നൽകണം.

∙ ചിക്കനും മൽസ്യവും മുട്ടയും പോലെയുള്ള മാംസാഹാരങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുപേക്ഷണീയമാണെന്ന് ഫിസിഷ്യൻ ഡോ.ഹസീന പറഞ്ഞു. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്സ് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും അവർ ഉപദേശിച്ചു.

വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്കുശേഷം, പരിഷ്കരിച്ച മെന്യു തീരുമാനിച്ചു. പച്ചക്കറിക്കൊപ്പം മുട്ടയും മട്ടനും ചിക്കനും മൽസ്യവും കുട്ടികൾക്കു നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് യോഗത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസർ പറഞ്ഞതായും വിധിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നു.

നിലപാടുകളിൽ പൊരുത്തക്കേട്?

എംഡിഎം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പോഷകാഹാരം മാത്രമല്ല, സ്കൂളിൽ എത്താൻ താൽപര്യം എന്നതും പരിഗണിക്കുന്നുവെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ലക്ഷദ്വീപിനും അക്കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. സ്കൂളിൽനിന്നുള്ള കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് പൂജ്യം എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ, എംഡിഎം എന്ന ഘടകവും പ്രസക്തമാണെന്ന് പരോക്ഷമായെങ്കിലും സമ്മതിക്കുകയാണ്.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം. Noah SEELAM / AFP

വീട്ടിലെ ഭക്ഷണത്തിനു പകരമല്ല, സ്കൂളിലെ എംഡിഎം പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള ഭക്ഷണം എന്നതാണ് ഒരുവാദം. ഇത് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, പൊതുവെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങളിലെയും എംഡിഎം സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നതാണ്. വീട്ടിൽ മാംസാഹാരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് അനുമാനിക്കുന്ന ഭരണകൂടംതന്നെ പറയുന്നു, മൽസ്യമാണ് ദ്വീപിൽ സുലഭമായുള്ളത് എന്ന്. ലക്ഷദ്വീപിൽ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും മീറ്റും ചിക്കനും സ്ഥിരം മെന്യുവിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും പറയുന്നു. അപ്പോൾ, സുലഭമല്ലാത്ത വിഭവങ്ങളാണ് അവർ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നത് എന്നു വിലയിരുത്തണം?



നിതി ആയോഗ് പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കണക്കുകളനുസരിച്ച് എന്താണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനത്തിന്റെ മാസവരുമാനം? 43.12% പേർക്കും മാസവരുമാനം 5000 രൂപയിൽ താഴെയാണ്, 5000 മുതൽ 10,000 രൂപ വരെ മാസവരുമാനമുള്ളത് 13.69% പേർക്ക്, 10,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ മാസവരുമാനമുള്ളത് 43.19% പേർക്ക്. ലക്ഷദ്വീപിലെ കുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹാരക്കുറവിന്റെ പ്രശ്നമില്ല എന്നു ഭരണകൂടംതന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ചില പഠനങ്ങളനുസരിച്ച് അനിമീയ കുറയുന്നതിന്റെ തോതിൽ രാജ്യത്ത് ഒന്നാമതാണ് ലക്ഷദ്വീപ്. അപ്പോൾ, ഇതുവരെ എംഡിഎം പദ്ധതിയിൽ നൽകിപ്പോന്ന ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളും ഈ നേട്ടങ്ങൾക്ക് ഘടകമായിട്ടുണ്ടെന്നു കരുതണം.



മികച്ചതെന്ന് കേന്ദ്രവും പറഞ്ഞു!

ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു സംഗതി, മോദി സർക്കാർ രാജ്യത്ത് എംഡിഎം നടപ്പാക്കുന്നതിലുള്ള മികച്ച രീതികൾ ക്രോഡീകരിച്ച് പരസ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖയിൽ ലക്ഷദ്വീപിന്റെ മികച്ച രീതികളിലൊന്നായി പറയുന്നത് ചിക്കനും ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭവങ്ങളാണ്. അതു മികച്ചതെന്ന് കേന്ദ്രത്തിനു തന്നെ വിലയിരുത്തലുള്ളപ്പോൾ മറ്റൊരു വിഭവക്രമം കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ കാരണമെന്ത്? ഇതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചോ അതിനുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിലോ ശേഖരിച്ചുവയ്ക്കുന്നതിലോ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യമുണ്ടെന്നോ ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുള്ളതായി ഭരണകൂടത്തിനു വാദമില്ല. മറിച്ച്, എല്ലാം നന്നായി പോകുന്നു എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അവലോകനങ്ങളിലും അതാണ് പറയുന്നത്.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം. Noah SEELAM / AFP

നയപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ കോടതി ഇടപെടുന്നതിനുള്ള പരിമിതിയെക്കുറിച്ച് വിവിധ വിധികൾ ഉദ്ധരിച്ച് ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്ന്, റാം ലുഭയ ബഗ്ഗ കേസിലെ വിധിയാണ്. വിദഗ്ധാഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് സർക്കാരുകൾ രൂപീകരിക്കുന്ന നയങ്ങളുടെ ഗുണശേഷി പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ അപകടം കോടതി അതിൽ എടുത്തുപറയുന്നു. എന്നാൽ, ലക്ഷദ്വീപിലെ എംഡിഎം വിഷയത്തിൽ പോഷകാഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധാഭിപ്രായം നൽകിയത് ഫിസിഷ്യനാണ്. ആ അഭിപ്രായമാണ് അവഗണിക്കപ്പെട്ടത്.



ഭരണകൂട നടപടി നിയമവിരുദ്ധമോ തോന്നുംപടിയുള്ളതോ അന്യായമോ അല്ലെന്നു കോടതി വിലയിരുത്തുന്നു. വിദഗ്ധാഭിപ്രായം അവഗണിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, അതിനു മതിയായ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ, ആ തീരുമാനം തോന്നുംപടിയുള്ളതിന്റെ ഗണത്തിൽ പെടില്ലേയെന്ന സംശയം ഉയരാം. വിദഗ്ധാഭിപ്രായം അവഗണിച്ചതിന്റെ കാരണം പറയുന്നില്ലെന്നത് പ്രശ്നമായി കോടതി നേരത്തേ പറഞ്ഞതുമാണ്.



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം. (Noah SEELAM / AFP)

2013ലെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരമുള്ള ചട്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എംഡിഎം പദ്ധതിയെന്നും അതനുസരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് മാംസാഹാരം നൽകണമെന്ന് നിർബന്ധ വ്യവസ്ഥയില്ലെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തുന്നു; പോഷകമൂല്യമുള്ള ഭക്ഷണത്തിനാണ് പ്രാധാന്യവും പ്രസക്തിയും കൽപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും. നിർബന്ധ വ്യവസ്ഥയില്ലാത്തപ്പോഴും മാംസാഹാരം നൽകിയിരുന്നു. അത് എന്തിനു മാറ്റണം? കാരണം വേണ്ടേ?



2013നുശേഷം നാളിതുവരെ ലക്ഷദ്വീപിൽ എംഡിഎം പദ്ധതിയിൽ നൽകിയിരുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് പോഷകമൂല്യം കുറവാണെന്ന് ആരെങ്കിലും വിലയിരുത്തിയതായി രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. മറിച്ച്, ഒരു കുട്ടിക്കുപോലും പോഷകാഹാരത്തിന്റെ കുറവില്ലെന്നാണു പറയുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ദേശീയ ആരോഗ്യ പോർട്ടലിൽ ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണമാണ് കുട്ടികൾക്കു നൽകേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു: കുട്ടികളിൽ പേശികളുടെയും ആന്റിബോഡികളുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണ ഗണത്തിൽ ഒന്നാമതുള്ളത് മീറ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. എന്നിട്ടും, ഇനി മീറ്റിനും ചിക്കനും പകരം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്സ് മതിയെന്ന് ലക്ഷദ്വീപിൽ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ആർക്കറിയാം?



English Summary: Why Kerala High Court Rejected Plea Against Lakshadweep Administrator's Decision on Mid-day Meal Menu?