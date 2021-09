കേരളത്തിന് തരാൻ കാശില്ല, കേന്ദ്രത്തോടാരും ചോദിക്കാനുമില്ല; എങ്ങനെ വരും ട്രെയിനുകൾ?

കൊച്ചി∙ പുതിയ ട്രെയിനുകൾക്കായുള്ള കേരളത്തിന്റെ കാത്തിരിപ്പു കോട്ടയം വഴിയുള്ള റെയിൽപാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ പൂർത്തീകരിച്ചാലും തീരില്ല. തിരുവനന്തപുരത്തു പ്ലാറ്റ്ഫോം സൗകര്യമില്ലാത്തതാണു വില്ലനാകുന്നത്. എംപിമാർ ട്രെയിനുകൾ ചോദിക്കുമെങ്കിലും അവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളോ, നിർത്താനാവശ്യമായ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളോ ചോദിക്കുന്നില്ല. ചുവരില്ലാതെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന പോലെ ആവശ്യത്തിനു പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും പിറ്റ്ലൈനുകളുമില്ലാതെ ട്രെയിനോടിക്കാൻ കഴിയില്ല. അറ്റകുറ്റപ്പണി സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവു നികത്താൻ ഒട്ടേറെ ശുപാർശകളുണ്ടെങ്കിലും അത്തരം പദ്ധതികൾക്കു പണം ലഭിക്കുന്നില്ല.

തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചുവേളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം വികസനമാണു ഇതിൽ അവസാനം പാളം തെറ്റിയ പദ്ധതി. പ്ലാറ്റ്ഫോം വികസനത്തിനു 39.5 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്കു കഴിഞ്ഞ വർഷം അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും പണം നൽകാത്തതിനെ തുടർന്നു കരാറുകാർ പണി നിർത്തി പോയി. 5 കോടി രൂപയുടെ പണികളാണു ഇതുവരെ ചെയ്തത്. സിഗ്‌നലിങ് കരാറുകാരനു മാത്രം 4 കോടി രൂപ കുടിശിക നൽകാനുണ്ട്. ജനുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച പണികൾ ജൂണിൽ തീരേണ്ടതായിരുന്നു. പണമില്ലാത്തതു മൂലമാണു നിർമാണം സ്തംഭിച്ചതെങ്കിൽ പ്രശ്ന പരിഹാരം നീളാൻ കാരണം അക്കൗണ്ട്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ വീഴ്ചയാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം. പ്ലാൻ ഹെഡ് മാറ്റിയാൽ പണം ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു.

കൊച്ചുവേളി മൂന്നാം പ്ലാറ്റ്ഫോം (2010ലെ ചിത്രം)

മെല്ലെപ്പോക്കിനു പിന്നിൽ..

കേരളത്തിലെ പദ്ധതി മനഃപൂർവം വൈകിപ്പിക്കാനുള്ള ചിലരുടെ ശ്രമവും മെല്ലെപ്പോക്കിനു പിന്നിലുണ്ടെന്നു ആക്ഷേപമുണ്ട്. 6 മാസം കൊണ്ടു തീർക്കേണ്ട പദ്ധതി ഈ വർഷം അവസാനമെങ്കിലും തീരണമെങ്കിൽ റെയിൽവേ ബോർഡ് കനിയണം. ഇപ്പോൾ കൊച്ചുവേളിയിൽ 2 പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്നു മാത്രമാണു ട്രെയിനുകൾ പുറപ്പെടുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനു താഴെ ട്രാക്കില്ല. കൂടാതെ 2 പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് ആവശ്യത്തിനു നീളവുമില്ല. ചിലതിൽ സിഗ്‌നൽ സംവിധാനങ്ങളും പൂർണമല്ല.

അനുമതി ലഭിച്ച നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഇവിടെ 6 പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ലഭ്യമാകും. മൂന്നാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ട്രാക്ക് നിർമാണത്തിനു തടസമായി നിൽക്കുന്ന പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റാനും ഇതുവരെ നടപടിയായിട്ടില്ല. 2005 മുതൽ പൊളിക്കാൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കെട്ടിടം ഒാരോ കാലത്തും പലരും ഉപയോഗിച്ചു വരികയാണ്. മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിന്റെ വിശ്രമ സ്ഥലമായാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കെട്ടിടം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പകരം കെട്ടിടം നിർമിച്ചു കൊടുക്കാതെ ഇതു പൊളിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും പറയുന്നു. അതു വരെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം.

(2019ലെ ചിത്രം)

കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാരോ, സംസ്ഥാന സർക്കാരോ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉപേക്ഷ മൂലം ടെർമിനൽ പദ്ധതികൾ മുടങ്ങുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നതു സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളാണു എന്തു ചോദിച്ചാലും ‘സൗകര്യമില്ലെന്ന’ പതിവു മറുപടിയാണു റെയിൽവേ നൽകുന്നത്.

കേരളത്തോടുള്ള അവഗണന

കൊച്ചുവേളിക്കൊപ്പം തന്നെ വരേണ്ട പദ്ധതിയാണു തിരുവനന്തപുരം നേമം ടെർമിനൽ. 2019 മാർച്ചിൽ റെയിൽവേ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ പദ്ധതിക്കു തറക്കല്ലിട്ടെങ്കിലും 2021 കഴിയാറായിട്ടും 116 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് റെയിൽവേ ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടില്ല. എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിക്കാതെ കരാർ നടപടി തുടങ്ങാൻ കഴിയില്ല. 2008ലെ റെയിൽവേ ബജറ്റിലാണു നേമം ടെർമിനൽ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 13 കൊല്ലം കഴിയുന്നു. കൊച്ചുവേളിയിൽ സ്റ്റേഷൻ തുറന്നതു 2005ലാണ്.

16 വർഷമായിട്ടും മൂന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനു താഴെ ട്രാക്കിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു പറയുമ്പോഴാണു റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കേരളത്തോടുള്ള അവഗണനയുടെ ഭീകരാവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെടുക. തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനും ഈ വീഴ്ചകളിൽ കാര്യമായ പങ്കുണ്ട്. കൊച്ചുവേളി ചോദിച്ചാൽ നേമം വരുമെന്നും നേമത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ കൊച്ചുവേളി ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കാമെന്നും പറഞ്ഞാണു കാലം കഴിച്ചത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാറുന്നതനുസരിച്ചു മുൻഗണനാ ക്രമവും മാറ്റി കൊണ്ടിരുന്നതാണു ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണം.

ആവശ്യത്തിനു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്ലാതെ വീർപ്പുമുട്ടുന്ന എറണാകുളം ജംക്‌ഷൻ സ്റ്റേഷൻ.

തലസ്ഥാനത്ത് ഇതാണു അവസ്ഥയെങ്കിൽ വാണിജ്യ തലസ്ഥാനമായ കൊച്ചിയിൽ അതിലും കഷ്ടമാണു കാര്യങ്ങൾ. സ്ഥലപരിമിതി മൂലം വീർപ്പുമുട്ടുന്ന എറണാകുളം ജംക്‌ഷൻ സ്റ്റേഷനു പകരമായി പുതിയ സാറ്റലൈറ്റ് ടെർമിനൽ നിർമിക്കുമെന്നു പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടും വർഷം കുറേയായി. ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ ബാധ്യതകളില്ലാത്ത 3 സ്ഥലങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിട്ടും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. കേരള ഹൈക്കോടതിക്കു പുറകിൽ ഒാൾഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ 42 ഏക്കർ, കൊച്ചിൻ ഹാർബർ ടെർമിനസിൽ 75 ഏക്കർ, വൈറ്റിലയ്ക്കടുത്തു എറണാകുളം മാർഷലിങ് യാഡിൽ 110 ഏക്കർ എന്നിങ്ങനെയാണു റെയിൽവേയ്ക്കുള്ളത്.

കൊച്ചിൻ ഹാർബർ ടെർമിനസ് നവീകരിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞു ഏറെ വർഷം പാഴാക്കി കളഞ്ഞു.നാവിക സേന വിമാനത്താവളത്തിന് അരികിലാണെന്ന കാരണത്താൽ പാത വൈദ്യുതീകരണത്തിന് അനുമതിയില്ലാത്തതും വാത്തുരുത്തി ഗേറ്റിനു പകരം പാലം നിർമിക്കാനുള്ള തടസങ്ങളും മൂലം പദ്ധതി എങ്ങുമെത്തിയില്ല. ഒാൾഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നവീകരിച്ചു ട്രെയിനോടിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും അവിടെ ഷണ്ടിങ് ലൈനിനുള്ള നീള കുറവും മംഗളവനത്തിന്റെ ബഫർ സോൺ പ്രഖ്യാപനവും മൂലം അതും മുടങ്ങി.

ഇടക്കാലത്തു മെമു ട്രെയിനുകൾക്കുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണു മാർഷലിങ് യാഡ്. ഈ പദ്ധതിയുടെ സാധ്യതാ പഠനം നടത്തിയെങ്കിലും തുടർ നടപടിയുണ്ടായിട്ടില്ല. ഒാരോ കാലത്തും ഒാരോ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചു പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരു കാര്യത്തിലും നടപടിയില്ല.

പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തതോടെ മാർഷലിങ് യാഡ് വികസിപ്പിച്ചാൽ 1654 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണു റെയിൽവേയ്ക്കു ലഭിക്കുക. 325 കോടി രൂപയുടെ സ്റ്റേഷൻ വികനസവും റെയിൽവേയ്ക്കു സ്വന്തം പണം ചെലവാക്കാതെ നിർമിച്ചു കിട്ടും. 4 പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണു പുതിയ സ്റ്റേഷനിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ ട്രെയിൻ അറ്റകുറ്റപ്പണി കേന്ദ്രം പൂർണമായും ഹാർബർ ടെർമിനസിലേക്കു മാറ്റിയാൽ 10 പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കൂടി നിർമിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അതിനുള്ള ഇച്ഛാ ശക്തി റെയിൽവേ കാണിക്കുന്നില്ല.

കേരളത്തിലെ വിവിധ റെയിൽവേ ടെർമിനൽ പദ്ധതികളുടെ സ്ഥിതി

1. നേമം ടെർമിനൽ

∙ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം– 2008

∙തറക്കിലിട്ടത്– 2019 മാർച്ച്

∙എസ്റ്റിമേറ്റ്– 116 കോടി

∙തടസ്സം–എസ്റ്റിമേറ്റിന് റെയിൽവേ ബോർഡ് അംഗീകാരമില്ല.

2. എറണാകുളം മാർഷലിങ് യാഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ടെർമിനൽ കോംപ്ലക്സ്

∙പദ്ധതി പഠിക്കാൻ ദക്ഷിണ റെയിൽവേ നിർദേശം– ഒക്ടോബർ 2020

∙കെ റെയിൽ സാധ്യത പഠന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്– ജനുവരി 2021

∙അടുത്ത നടപടി വേണ്ടത്– ഡിപിആർ തയാറാക്കാനുള്ള അനുമതി.

∙ 8 മാസമായി കെ–റെയിൽ തുടർ നടപടിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു

കൊച്ചുവേളി സാറ്റലൈറ്റ് ടെർമിനൽ (2021 ജനുവരിയിലെ ചിത്രം)

3. കൊച്ചുവേളി സാറ്റലൈറ്റ് ടെർമിനൽ

∙ 2005ൽ കമ്മിഷൻ ചെയ്തു

∙ സ്റ്റേഷനിൽ ആകെ 6 പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഉപയോഗിക്കുന്നത് 2. 2 എണ്ണത്തിൽ താഴെ പാളമില്ല. ബാക്കിയുള്ളതിൽ സിഗ്‌നൽ സംവിധാനങ്ങൾ പര്യാപ്തമല്ല.

∙ 6 പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ യാഡ് റീമോഡലിങിന് 39.5 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി– ജനുവരി 2021

∙ പ്ലാൻ ഹെഡിൽ പണമില്ലാത്തതിനാൽ കരാറുകാർക്കു പണം നൽകിയില്ല. പണി നിലച്ചു.

∙ ആഴ്ചയിൽ 63 ട്രെയിനുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കൊച്ചുവേളിയിൽ ഇപ്പോൾ 17 ട്രെയിനുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി മാത്രമാണു നടക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിനും ലൈനുകളും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുമില്ലാത്തതിനാൽ കഴക്കൂട്ടം, വർക്കല സ്റ്റേഷനുകളിലാണു ട്രെയിനുകൾ കൊണ്ടു പോയി വയ്ക്കുന്നത്.

4. പാലക്കാട് പിറ്റ്‌ലൈൻ പദ്ധതി

∙ 19 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി

∙ പാലക്കാട് ടൗൺ സ്റ്റേഷനിൽ 1 പിറ്റ്‌ ലൈനും 2 സ്റ്റേബിളിങ് ലൈനും സ്ഥാപിക്കാൻ അനുമതി –2020 മേയ്

∙ 2020 ഒക്ടോബർ– പണമില്ലെന്ന കാരണത്താൽ പദ്ധതി 2023–24 വരെ മരവിപ്പിച്ചു

∙ കണ്ണൂരും കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ് ഹില്ലിലും സമാനമായ പദ്ധതികൾ ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അനുമതി ലഭിച്ചില്ല.

English Summary: Why Railway Development is Hampering in Kerala: An Analysis