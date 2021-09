ആലപ്പുഴ∙ മുൻ കഴുത്തിൽ കരിന്തേൾ പോലെ കല്ലിച്ചു കിടക്കുന്ന നഖപ്പാടുകൾ... ഇടറിപ്പതിഞ്ഞാണു ശബ്ദം പുറത്തു വരുന്നത്. ഉമിനീരിറക്കാൻ പ്രയാസം. കൈകളിലും, കാലിലും നീരും നീറ്റലും. നടുവ് അനക്കാൻ വയ്യാത്ത പോലെ വേദന... രാത്രിയിൽ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്ന വഴി തോട്ടപ്പള്ളി–തൃക്കുന്നപ്പുഴ റോഡിൽ ആക്രമണത്തിനിരയായ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക സുബിനയുടെ അവസ്ഥയാണിത്. കണ്ണിലാകെ ആ രാത്രിയുടെ ഭീതി നിഴലിച്ചു കാണാം. ആ ദുരിത രാത്രിയെപ്പറ്റി സുബിന പറയുന്നു...

എന്താണ് അന്ന് സംഭവിച്ചത് ?



രാത്രി 11.15ന് വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വീട്ടിലെത്താൻ സ്കൂട്ടറെടുത്ത് ഇറങ്ങിയതാണ് ഞാൻ. ഏഴ് കൊല്ലമായി ആശുപത്രിയിലെ താൽക്കാലിക നഴ്സായി ജോലി ചെയ്തുവരികയാണ്. മുൻപും രാത്രി ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വൈകിയിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപകടം ആദ്യമാണ്. കുമാരകോടി ജംക്‌ഷനിൽ വച്ചാണ് എന്നെയാരോ പിന്തുടരുന്നു എന്നു തോന്നിയത്. വാഹനത്തിന്റെ കണ്ണാടിയിലൂടെ ബൈക്കിൽ രണ്ട് ആളുകൾ പിറകേ വരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതോടെ പേടിച്ചു സ്കൂട്ടറിന്റെ വേഗം കൂട്ടി. അതിനനുസരിച്ച് അവരും വേഗം കൂട്ടി ഒപ്പമെത്തുകയായിരുന്നു.

പല്ലന സ്കൂളിനടുത്ത് വച്ച് കട്ടിയുള്ള എന്തോ ഉപയോഗിച്ച് ഒരാളെന്റെ തലയിൽ ആഞ്ഞടിച്ചതേ ഓർമയുള്ളൂ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വണ്ടി ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ പോയി ഇടിച്ചു മറിഞ്ഞു. ഹെൽമറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതു കൊണ്ട് മാത്രമാണെനിക്ക് അടി കാര്യമായി ഏൽക്കാതിരുന്നത്. ബൈക്കിന്റെ പിന്നിലിരുന്ന ആൾ റോഡിൽ വീണുകിടന്ന എന്നെ മുടിക്കുത്തിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. എന്റെ പിടലിക്ക് അമർത്തിപിടിച്ച് ‘മാലയൂരെടീ...’ എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ അലറുകയായിരുന്നു. ഒരാൾ ബൈക്ക് റെയ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വണ്ടിയിൽ തന്നെയിരുന്നു

മുന്നിലിരുന്നയാൾ ഹെൽമറ്റ് വച്ചിരുന്നു. രണ്ടാമനാകട്ടെ മുഖം മങ്കി ക്യാപ് വച്ച് മറച്ചിരുന്നു. ഇരുവരേയും എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാനായില്ല. കാടും പൊന്തയും നിറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ഞാൻ എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. അവരെന്നെ കുറേ ഓടിച്ചതിനു ശേഷം പിടികൂടി. മുടിക്കുത്തിൽ പിടിച്ച് റോഡിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു. മാലയില്ലെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളെന്റെ കാലു പൊക്കി പാദസരമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ പിന്നെയും ഒരു വിധം അയാളെ തള്ളി മാറ്റി ജീവനും കയ്യിലെടുത്ത് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു.

ഒരു വിധം ഞാനെങ്ങനെയോ വീടുകളുള്ള ഭാഗത്തെത്തി. ഒരു വീടിന്റെ ഗേറ്റിൽ ഞാൻ ആഞ്ഞടിച്ചു. ആ വീടിന്റെ വരാന്തയിൽ ഫോൺ വിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്ത്രീയോട് ഞാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കണേയെന്ന് എങ്ങനെയോ പറഞ്ഞാപ്പിച്ചു. ശബ്ദമൊന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ‘പാനൂർ ഉള്ളതാ ഗേറ്റ് തുറക്കൂ’ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അവരൊന്ന് സഹായിച്ചതു പോലുമില്ല. ആകെ പേടിച്ച് നിൽക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അവർ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയെങ്കിൽ അപ്പോൾത്തന്നെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടേനെ. പിറകേ ഓടിയെത്തിയ ആൾ ഇരുളിലെന്നെ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ കുതറിയോടാൻ ശ്രമിക്കുന്തോറും പിടിമുറുക്കുകയായിരുന്നു. സ്വർണാഭരണങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നും ഞാൻ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു.

ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നതിനാൽ ദേഹത്ത് സ്വർണമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർണമെല്ലാം പണയത്തിലുമായിരുന്നു. മുക്കുപണ്ടം ഇടുന്നത് അലർജിയായിരുന്നതിനാൽ അതു പോലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കഴുത്തിലെ ടാഗിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു മുറുക്കി എന്നെ ബൈക്കിനടുത്ത് എത്തിച്ചു. ‘അവളെ എടുത്ത് വണ്ടിയിലിട്’ എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു. എന്നെയെടുത്ത് ബൈക്കിന്റെ നടുവിൽ വട്ടം കിടത്തി. വണ്ടിയിൽ കയറാൻ തുടങ്ങിയ അയാളെ ഞാൻ തള്ളി മാറ്റി. അയാളെന്റെ നടുവിൽ ആഞ്ഞ് ചവിട്ടി.എന്നെ ക്രൂരമായി അക്രമിച്ചു. അവരെന്നെ കൊന്നുകളയുമെന്ന് തോന്നി. എന്റെ ഇക്കാന്റേയും മക്കളുടേയും മുഖം മനസ്സിലപ്പോൾ മിന്നിമറഞ്ഞു. എനിക്ക് ജീവിതം തിരികെ തന്നത് ദൂരെ നിന്നു വന്ന പൊലീസ് ജീപ്പിന്റെ വെളിച്ചമാണ്. പട്രോളിങ് ജീപ്പ് വരുന്നതു കണ്ട് എന്നെയവിടെയിട്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് കടന്നു.

കുടുംബത്തിന്റെ ഏക അത്താണി

കാൻസർ രോഗിയായ ഭർത്താവും രണ്ട് പിഞ്ചുപെണ്മക്കളും കാത്തിരിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്കുളള യാത്രയിലാണ് സുബിന അപകടത്തിൽപെട്ടത്. എട്ടു വയസ്സുകാരി ഫർസാനയ‌്ക്കും പന്ത്രണ്ടുകാരി ഫിദ ഫാത്തിമയ്ക്കും അവരുടെ അമ്മയെ തിരിച്ചുകിട്ടിയത് തലനാരിഴയ്ക്കാണ്. ഭർത്താവ് നവാസ് കാൻസർ ബാധിച്ച് ഏറെ വർഷങ്ങളായി ചികിത്സയിലാണ്. അസുഖം കൂടിയതിൽപിന്നെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ നവാസിന് ഭാരം ഉയർത്താനോ കഠിന ജോലികൾ ചെയ്യാനോ സാധിക്കുകയില്ല. ചികിത്സയ്ക്കായി ലക്ഷങ്ങളാണ് ചെലവാകുന്നത്. സുബിനയുടെ താൽക്കാലിക ജോലിയാണ് കുടുംബത്തെ താങ്ങിനിർത്തുന്നത്.

കാത്തു നിന്നിരുന്നു എന്നും...

കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന സുബിനയെ വിളിക്കാൻ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ കാത്തുനിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താവ് നവാസ്. പെൺമക്കളെ വീട്ടിൽ തനിച്ചാക്കി പോരാൻ ഭയമായതിനാൽ പലപ്പോഴും അവരേയും കൂട്ടി ഓട്ടോയിലെത്തിയാകും സുബിനയെ കാത്തുനിൽക്കുന്നത്. അമ്മ എത്തിയിട്ടേ മക്കൾ എന്നും ഉറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. രാത്രിയേറെ വൈകിയെല്ലാം സ്കൂട്ടിയിലെത്താറുള്ള സുബിനയെ തോട്ടപ്പിള്ളിയിയൽനിന്ന് വീട് വരെ അനുഗമിക്കും. സംഭവ ദിവസം സുബിന പതിവിലും നേരത്തേ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിനാൽ നവാസിന് എത്താനായിരുന്നില്ല.

സുബിന അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു എന്ന ഫോൺ കോൾ ലഭിച്ചതോടെ പരിഭ്രാന്തനായി സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് പാഞ്ഞെത്തുകയായിരുന്നു നവാസ്. ‘എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവന്മാരെ പിടിക്കണം. അത്രയ്ക്കും ദ്രോഹമാണ് ഇവളോട് അവർ കാണിച്ചത്. അതിന്റെ നൊമ്പരം പെട്ടെന്നൊന്നും പോവൂല്ല. ഇനിയാർക്കും ഈ ഗതിയുണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ...’- ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ അവൾക്കരികിൽനിന്ന് നവാസ് പറഞ്ഞു. സുബിനയെ ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ന് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്കു മാറ്റി. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകയ്ക്ക് സംഭവിച്ച അപകടത്തെ തുടർന്ന് കോവിഡ് പോരാളികൾക്ക് മതിയായ സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഹൈക്കോടതി പൊലീസിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളെ ഇതുവരെ പിടികൂടാനും പൊലീസിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

