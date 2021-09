വീണാ ജോർജിനെതിരേ വ്യക്തിഹത്യ: പി.സി. ജോർജിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു

കൊച്ചി∙ ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണ ജോർജിനെതിരെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ ജനപക്ഷം സെക്കുലർ നേതാവും മുൻ എംഎൽഎയുമായ പി.സി. ജോർജിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഹൈക്കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകൻ ബി.എച്ച്. മൻസൂർ നൽകിയ പരാതിയിൽ എറണാകുളം ടൗൺ പൊലീസാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ പി.സി. ജോർജ് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയാണ് നടപടി. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 509 വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസ്. പി.സി. ജോർജിന്റെ ടെലഫോൺ സംഭാഷണം സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ച ക്രൈം ഉടമ നന്ദകുമാറിനെയും കേസിൽ പ്രതിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടത്തിയ ടെലഫോൺ അഭിമുഖമാണ് നന്ദകുമാർ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. മന്ത്രിയാകാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആളാണ് മന്ത്രി വീണ ജോർജെന്നു തെളിയിച്ചെന്നും സിനിമാ നടിയാകാൻ യോഗ്യയാണ് മന്ത്രിയെന്നും സംഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിണറായിയുടെ അസിസ്റ്റന്റായ ആളെ പിടിച്ചു മന്ത്രിയാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് മറ്റൊരു ആക്ഷേപമെന്നും പരാതിക്കാരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മന്ത്രിയുടെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്നതാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സംഭാഷണമെന്നും സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയെന്നും എഫ്ഐആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Case against PC George on defamatory statement about minister Veena George