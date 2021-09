കോവിഡ് മരണം: കണക്കെടുപ്പിന് കെപിസിസി; സ്വതന്ത്ര ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തും

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ യഥാർഥ കണക്കെടുപ്പിന് കെപിസിസി സ്വതന്ത്ര ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തും. മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളും സമാന്തരമായി കണക്കു ശേഖരിക്കും. കെ റെയിൽ പദ്ധതി മൂലം ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് നേരിട്ടെത്തി, പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തിക്കാനും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു.

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലൂടെ ഭരണത്തുടർച്ച നേടിയ സിപിഎമ്മിനെ, മൂടിവെച്ച കോവിഡ് മരണങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം. കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുമെങ്കിലും ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കാനാണ് സ്വതന്ത്ര ഏജൻസിയെ വയ്ക്കുന്നതെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരൻ സൂചിപ്പിച്ചു.



ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഏജൻസിയെയാണ് ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുക. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ നിയമപ്പോരാട്ടം നടത്തുന്നതിനടക്കം ഇത് ഉപകരിക്കുമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഐസിഎംആർ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും സുപ്രീംകോടതി നിർദേശങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും കണക്കെടുപ്പ്.

മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികൾ യഥാർത്ഥ കണക്ക് ശേഖരിക്കാൻ ഓരോ വീട്ടിലേക്കും ഇറങ്ങിചെല്ലുമെന്നാണ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ താഴെത്തട്ടിലെ സംഘടനയും ബലപ്പെടുമെന്ന് നേതൃത്വം കരുതുന്നു. രണ്ടു കണക്കെടുപ്പുകൾക്കും സമയപരിധിയും നിശ്ചയിക്കും. ഒന്നാം തരംഗത്തിലും രണ്ടാം തരംഗത്തിലുമായി പതിനായിരത്തിലേറെ കോവിഡ് മരണം സർക്കാർ മൂടിവെച്ചെന്നാണ് ആരോപണം. ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്ന വിവരാവകാശ രേഖകളും കോൺഗ്രസ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു.

സുപ്രീംകോടതി നിർദേശപ്രകാരം കോവിഡ് മരണത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിഷയം സർക്കാരിനെ ആളിക്കത്തിക്കാൻ യുഡിഎഫിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെ റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ സിൽവർ വൈനിനെതിരായ സമരവും കടുപ്പിച്ച് സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കും. പദ്ധതിക്കെതിരെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള സമരസമിതികളുമായും സഹകരിച്ചും പ്രക്ഷോഭം നടത്താനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം.

