കൊച്ചി∙ പാവറട്ടി കസ്റ്റഡി മരണക്കേസ് പ്രതികളായ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സസ്പെന്‍ഷന്‍ പിന്‍വലിച്ച സംഭവത്തിൽ സര്‍ക്കാരിനു ഹൈക്കോടതിയുടെ നോട്ടിസ്. കൊല്ലപ്പെട്ട രഞ്ജിത് കുമാറിന്റെ ഭാര്യ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയിലാണ് കോടതി നടപടി. സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച കേസിൽ വിചാരണ നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കവെ പ്രതികളുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ചതു നിയമ വിരുദ്ധമാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.



പ്രതികൾ സാക്ഷികളെ ഉൾപ്പടെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിക്കണമെന്നും ഹർജിക്കാരി കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ അനൂപ് കുമാർ, നിധിൻ, അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ, എ.വി. ഉമ്മർ, മഹേഷ്, സ്മിബിൻ, ബെന്നി എന്നിവരെ ഉൾപ്പടെ സിബിഐ കുറ്റക്കാരെന്നു കണ്ടെത്തിയ ഏഴു പ്രതികളുടെ സസ്പെൻഷൻ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണു സർക്കാർ പിന്‍വലിച്ചത്.

2019 ഒക്ടോബര്‍ ഒന്നിനു കഞ്ചാവ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ തിരൂർ സ്വദേശിയായ രഞ്ജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ മർദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് സിബിഐ കേസ്. ഗുരുവായൂരിൽ വച്ചായിരുന്നു ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

English Summary: HC notice to Kerala govt over withdrawal of suspension of Excise officials in custodial death case