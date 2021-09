കാബൂള്‍∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ താലിബാന്‍ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതു മുതല്‍ സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യം സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ആശങ്കകള്‍ ഉയരുന്നുണ്ട്. സമത്വം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന അവകാശവാദത്തോടെയാണ് അവര്‍ രണ്ടാംതവണ അധികാരത്തിലെത്തിയതെങ്കിലും അതിനു വിപരീതമായ കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത്. വിവിധ മേഖലകളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കി. മാത്രമല്ല, ഏഴാം ക്ലാസ് മുതല്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കു വിദ്യാഭ്യാസം വിലക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കുശേഷം അഫ്ഗാനില്‍ സ്‌കൂള്‍ വീണ്ടും തുറന്നപ്പോള്‍ ആണ്‍കുട്ടികളോടും പുരുഷ അധ്യാപകരോടും സ്‌കൂളുകളിലെത്താനായിരുന്നു താലിബാന്റെ നിര്‍ദേശം.

ഇതിനു പിന്നാലെ പെണ്‍കുട്ടികളെയും പഠനം തുടരാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി പേര്‍ രംഗത്തെത്തി. ഇതിനായി സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പലഭാഗങ്ങളില്‍ നടത്തിയ സമരത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും പുറത്തുവന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഫ്ഗാന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനായ ബിലാല്‍ സര്‍വാരി ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവച്ച അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഡിയോ വൈറലായി.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ പെണ്‍കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും വിദ്യാഭ്യാസം നേടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ശക്തമായ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയാണ് വിഡിയോയില്‍ ഉള്ളത്. രാജ്യത്തിന്റെയും ഭാവി തലമുറയുടെയും വികസനത്തിന് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം നേടേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് പെണ്‍കുട്ടി പറയുന്നു. ‘രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണിത്. ദൈവം സ്ത്രീകള്‍ക്ക് തുല്യ അവകാശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍, ഈ അവസരവും അവകാശങ്ങളും ഞങ്ങളില്‍നിന്ന് തട്ടിയെടുക്കാന്‍ താലിബാന്‍ ആരാണ്?’- പെണ്‍കുട്ടി ചോദിക്കുന്നു.

‘ഇന്നത്തെ പെണ്‍കുട്ടികളാണ് നാളത്തെ അമ്മമാര്‍. അവര്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കില്‍, അവര്‍ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുക? ഞാന്‍ പുതിയ തലമുറയില്‍ നിന്നാണ്. ഞാന്‍ ജനിച്ചത് വെറുതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഉറങ്ങാനും വീട്ടില്‍ താമസിക്കാനുമല്ല. എനിക്ക് സ്‌കൂളില്‍ പോകണം. എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാതെ നമ്മുടെ രാജ്യം വികസിക്കുമെന്ന് നിങ്ങള്‍ കരുതുന്നുണ്ടോ? അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍, നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറ എങ്ങനെ നല്ല രീതിയില്‍ വളരും? വിദ്യാഭ്യാസമില്ലെങ്കില്‍, ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഒരു മൂല്യവുമില്ല.’– പെണ്‍കുട്ടി വിഡിയോയില്‍ പറയുന്നു.

വിഡിയോ പങ്കുവച്ചതിനു പിന്നാലെ പെണ്‍കുട്ടിയെ അഭിനന്ദിച്ച് നിരവധി പേര്‍ രംഗത്തെത്തി. വിഡിയോ അപ‌്‌ലോഡ് ചെയ്ത് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ 48,300ലധികം വ്യൂസ് ലഭിക്കുകയും വ്യാപകമായി ഷെയര്‍ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.



