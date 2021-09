ഐഎസ്ആർഒ കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് സമയപരിധി: സിബിഐയുടെ വിശദീകരണം തേടി കോടതി

കൊച്ചി∙ ഐഎസ്ആർഒ ഗൂഢാലോചനക്കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനു സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചതിനെതിരെ മുൻ ഡിജിപി സിബി മാത്യൂസ് നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി സിബിഐയുടെ വിശദീകരണം തേടി. മുൻ‌കൂർ ജാമ്യത്തിൽ 60 ദിവസം പരിധി വച്ചതു നിയമവിരുദ്ധവും സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ ലംഘനവുമാണെന്നു ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

നേരത്തേ തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതി 60 ദിവസത്തേക്കു സിബി മാത്യുസിനു മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ജാമ്യത്തിനു സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ച നടപടി റദ്ദാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാണു ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഒക്ടോബർ 21 ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.



English Summary : Time limit for anticipatory bail in ISRO Espionage Case: HC asks explanation from CBI