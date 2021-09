ന്യൂയോർക്∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനുമായുള്ള ചർച്ച ആരംഭിച്ചു. യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ വൈറ്റ് ഹൗസിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച. ബൈഡൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ആയതിനു ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുമായുള്ള ആദ്യ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയാണിത്.

വ്യാപാരം, പ്രതിരോധ സഹകരണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നിവയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നാണു സൂചന. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാൻ ഭരണവും ചർച്ചയാകും.



