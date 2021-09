‘ഈ ദശകം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ബൈഡന്റെ നേതൃത്വം പ്രധാനം’; ബൈഡൻ–മോദി ചർച്ച

ന്യൂയോർക്∙ ഇന്ത്യ– യുഎസ് ബന്ധം കൂടുതൽ വിപുലമാക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ബൈഡന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ– യുഎസ് ബന്ധം സൗഹൃദം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള വിത്തുകൾ പാകി. ഈ ദശകം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ബൈഡന്റെ നേതൃത്വം പ്രധാനമാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പല വെല്ലുവിളികളും നേരിടാൻ ഇന്ത്യ–.യുഎസ് സഹകരണത്തിന് ആകുമെന്ന് ജോ ബൈഡൻ. നാലു ദശലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഇന്ത്യൻ – അമേരിക്കൻ ജനതയാണ് യുഎസിനെ ഒരോ ദിവസവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത്. അക്രമ രാഹിത്യം എന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ സന്ദേശം ഇന്ന് എന്നത്തേക്കാലും പ്രസക്തമാണ്. ഞാൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന 2006ൽ തന്നെ ഇന്ത്യയും യുഎസും 2020ഓടെ ഏറ്റവും അടുത്ത രാജ്യങ്ങളായി മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതായും ബൈഡൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇൻഡോ– പസഫിക് മേഖല സ്വതന്ത്രവും സുരക്ഷിതവുമാക്കുമെന്നും ബൈഡൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ബൈഡൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ആയതിനു ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുമായുള്ള ആദ്യ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയാണ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടക്കുന്നത്. വ്യാപാരം, പ്രതിരോധ സഹകരണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നിവയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നാണു സൂചന. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാൻ ഭരണവും ചർച്ചയാകും.

English Summary : Modi-Biden talks in Washington under way