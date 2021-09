ഹർത്താൽ നടത്തി സംസ്ഥാനത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിന്? കെ.സുരേന്ദ്രൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളം കോവിഡില്‍ വലയുമ്പോള്‍ സംസ്ഥാനവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത വിഷയത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌പോണ്‍സര്‍ ചെയ്യുന്ന ഹര്‍ത്താല്‍ ജനദ്രോഹപരമാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ. സുരേന്ദ്രന്‍. കര്‍ഷക സമരക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന ഒരു പ്രശ്‌നവും ഇവിടെ ബാധിക്കില്ലെന്നിരിക്കെ കോവിഡില്‍ നടുവൊടിഞ്ഞ സംസ്ഥാനത്തിനു നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നു സമരക്കാരും ഹര്‍ത്താലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരും സര്‍ക്കാരും ആലോചിക്കണമെന്നും സുരേന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു.



സംസ്ഥാനത്ത് സ്‌കൂളുകള്‍ തുറക്കുമ്പോള്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന ആശങ്കകള്‍ പരിഹരിക്കണം. കേരളത്തില്‍ ടിപിആര്‍ കുറയുന്നില്ലെന്നത് യാഥാര്‍ഥ്യമാണ്. കോവിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ കുട്ടികളില്‍ കോവിഡ് പടര്‍ന്നുപിടിക്കാന്‍ അവസരമുണ്ടാക്കരുത്. നവംബര്‍ 1ന് തന്നെ സ്‌കൂള്‍ തുറക്കണമെന്ന വാശി എന്തിനാണെന്നും സുരേന്ദ്രന്‍ ചോദിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ ഭിന്നിപ്പിക്കാമെന്നാണു നോക്കുന്നത്. നാര്‍ക്കോട്ടിക് കേസുകളിലെ മതംതിരിച്ചുള്ള കണക്കുകള്‍ അദ്ദേഹം പുറത്ത് വിട്ടത് അസ്വാഭാവികമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എങ്ങനെയാണ് മതം തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകള്‍ കിട്ടുന്നതെന്നും പേരു നോക്കിയാണോ മതം മനസിലാക്കുന്നതെന്നും സര്‍ക്കാരിന് അങ്ങനെയൊരു സംവിധാനമുണ്ടോയെന്നും സുരേന്ദ്രന്‍ ചോദിച്ചു.

പാലാ ബിഷപ്പ് തിരുത്തണമെന്നു പറയാന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ തലവനായ മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് അവകാശമില്ല. അതു ഭരണകൂട ഇടപെടലാണ്. കോട്ടയം നഗരസഭയിലെ അവിശ്വാസത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷ ധര്‍മമാണ് ബിജെപി നിര്‍വഹിച്ചതെന്നും സുരേന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു.

