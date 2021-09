ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകി; കേരളത്തിന് 3 ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം∙ആരോഗ്യമേഖലയിലെ മികച്ച സേവനത്തിന് കേരളത്തിനു 3 ദേശീയ പുരസ്‌കാ‍രങ്ങൾ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ മന്തൻ 3.0 ‍ൽ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടു‍ത‍ൽ സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകിയ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള അവാർഡ് കേരളത്തിനാണ്.

ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പ്രധാൻമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയ സർക്കാർ ആശുപത്രിക്കുള്ള അവാർഡ് കോട്ടയം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോ‍ളജ് കരസ്ഥമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷ കാലയളവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എബി - പിഎം - ജെ‍എവൈ - കാസ്പ് കാർഡ് ലഭ്യമാക്കിയ പ്രധാൻമന്ത്രി ആരോഗ്യ മിത്രയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ വ‍ണ്ട‍ാ‍നം ടിഡി മെഡിക്കൽ കോളജിലെ എ.അ‍ശ്വതിക്കാണ്.



