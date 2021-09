ബെംഗളൂരു∙ രാത്രികാലങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽനിന്നു മൈസൂരുവിലേക്കും ബെംഗളൂരുവിലേക്കും സ്വന്തം വാഹനങ്ങളിലുള്ള യാത്ര എത്രമാത്രം സുരക്ഷിതമാണ്? ഈ ചോദ്യം ഉയർന്നുതുടങ്ങിയിട്ട് കാലമേറെയായി. ഒട്ടേറെ അക്രമസംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്ന പാതയാണിതെന്ന് സമീപകാല സംഭവങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മൈസൂരു ചാമുണ്ഡി ഹിൽസിനു സമീപം ഓഗസ്റ്റ് 24ന് എംബിഎ വിദ്യാർഥിനി(22)യെ കൂട്ടപീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയ തിരൂപ്പൂർ സംഘം പൊലീസിനോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞതും ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളായിരുന്നു.

ഹൈവേ കൊള്ളയ്ക്കും യുവതികളെ പീഡിപ്പിച്ച് ആഭരണങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുന്നതിനും കവർച്ചക്കാരുടെ പ്രിയ നഗരമാണ് മൈസൂരു. മൂന്നു വർഷമായി മൈസൂരുവിലേക്ക് സ്ഥിരമായി എത്തിയിരുന്ന സംഘം ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ദമ്പതികളെയും കമിതാക്കളെയുമൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും കവർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇരകളാരും പരാതിപ്പെട്ട ചരിത്രമില്ല. മുംബൈ സ്വദേശിനിയെ കൂട്ടപ്പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയ സംഭവത്തിലും പരാതിയുണ്ടാകില്ലെന്ന ഉത്തമബോധ്യത്തിലാണ് കാടുപിടിച്ച സ്ഥലത്ത് ഇവർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത്. കുടുംബമായി മൈസൂരുവിലേക്കും മറ്റും വരുന്നവരുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾക്ക് അതോടെ ഈ സംഭവം വഴിതുറക്കുകയും ചെയ്തു.



സിദ്ധരാമയ്യ.

സംഭവം നടന്ന് ഒരു മാസമാകുമ്പോൾ ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവാദം ഇനിയും കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർണാടക ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സിദ്ധരാമയ്യ നിയമസഭയില്‍ ആഞ്ഞടിച്ചു. മുംബൈ സ്വദേശിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് പരാജയപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനം. ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാകട്ടെ വിഷയത്തെ തമാശ മട്ടിലാണ് എടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. സംഭവ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച സിദ്ധരാമയ്യയോട്, അവിടെ നേരത്തെയും പീഡനങ്ങളുണ്ടായതായി മൈസൂരു പൊലീസ് കമ്മിഷണർ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഇതുവരെ നടപടികളൊന്നുമുണ്ടായില്ല. സംഭവസ്ഥലത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്ത പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ 2 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരെയാണ്. പക്ഷേ ആരുടെ അധികാരപരിധിയിലാണ് സംഭവം നടന്ന സ്ഥലമെന്നു പോലും അറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പൊലീസെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.



‘ഹൈവേ കൊള്ളയ്ക്കും യുവതികളെ ആക്രമിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയും പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ രാത്രിയിൽ നഗരത്തിന്റെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവരെക്കുറിച്ച് പല തവണ പൊലീസിന് പരാതി ലഭിച്ചിട്ടും അക്രമികളെ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷത്തിലേറെയായി ആവർത്തിച്ചുവരുന്നു. ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് അക്രമികൾ ഇവിടം ഒരു താവളമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നതിലേക്കാണ്...’ മൈസൂരു പൊലീസിന്റെതന്നെ വാക്കുകൾ. എന്തെല്ലാമാണ് മൈസൂരു- ബെംഗളൂരു യാത്രയിൽ പതിയിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ? എന്താണവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? എങ്ങനെ ആ പാതയിൽ സുരക്ഷിതമായി യാത്ര ചെയ്യാം?



കവർച്ചാ നാടകം ഇങ്ങനെ...

ദമ്പതികളെയും കമിതാക്കളെയും തിരഞ്ഞുപിടിച്ചാണ് ഇവരുടെ ആക്രമണം. അങ്ങനെയുള്ളവരെ അപായപ്പെടുത്തുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌ത്‌ പണവും സ്വർണവും തട്ടിയെടുക്കുന്നു. ചില സ്ത്രീകൾ ബലാൽക്കാരത്തിന് ഇരയാവുന്നു. എങ്കിലും പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെടാൻ കൂടുതൽ പേരും മുതിരാറില്ല. അപരിചിതമായ നാട്, കേസിലെ നൂലാമാലകൾ, പൊലീസിനോട് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള ഭയം, സ്വന്തം സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശങ്ക എന്നിങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ മൂലമാണ് പരാതികൾ കുറയുന്നത്.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം. കടപ്പാട്: Pixabay

ആളുകളുടെ ഈ ദൗർബല്യം മുതലെടുത്താണ് കവർച്ചാസംഘങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇവരിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന തെളിവുകൾ ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അന്വേഷണത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ പൊലീസിനും സാധിക്കുന്നില്ല. മുംബൈ സ്വദേശിനിയും തുടക്കത്തിൽ ഭയന്ന് മൊഴി കൊടുക്കാൻ തയാറായിരുന്നില്ല. പൊലീസിന്റെ നിരന്തരശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഒടുവിൽ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനായത്. പ്രതികൾക്ക് തൂക്കുകയർ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മെയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്താവനകളിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കാനാകുമോ പാതയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നുള്ള ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ?

എങ്ങനെയാണ് ക്രിമിനലുകളുടെ പ്രവർത്തനം?

∙ കോവിഡിനെ തുടർന്ന് രാത്രികാല ബസുകളും മറ്റും കുറഞ്ഞതോടെയാണ് കവർച്ചാ സംഘങ്ങൾ വ്യാപകമായത്.

∙ വിജനമായ വളവുകളും മറ്റും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം. ദൂരെനിന്നു കാണാനാകാത്ത വിധം തന്ത്രപരമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇക്കൂട്ടർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

∙ പുലർച്ചെയാണ് കവർച്ചയിലേറെയും. കുടുംബമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയും കമിതാക്കളെയും കൂടുതലായി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

∙ ബൈക്കുകളും മറ്റും റോഡിനു കുറുകെയിട്ട് അപകടം നടന്നതായി വരുത്തിയാണ് കെണിയൊരുക്കുന്നത്. ഒരാൾ റോഡിൽ കിടക്കുമ്പോൾ, കൂടെയുള്ളയാൾ സഹായം തേടാനെന്ന വ്യാജേന വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞു നിർത്തും. ഈ നാടകം വിശ്വസിച്ച് വാഹനം നിർത്തിയാൽ ഡ്രൈവറോട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറയും. തുടർന്ന് സമീപത്തായി പതിയിരിക്കുന്ന മറ്റു സംഘാംഗങ്ങളും രംഗത്തു വരും. ആയുധം കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണവും മൊബൈൽ ഫോണും ലാപ്ടോപും പോലുള്ളവ തട്ടിയെടുക്കലാണു ലക്ഷ്യം.

ചന്നപട്ടണയിൽ സംഭവിച്ചത്...

സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രമല്ല, ആർടിസി ബസുകളും ആംബുലൻസുകളും വരെ തടഞ്ഞുനിർത്തി കൊള്ളയടിച്ച സംഭവങ്ങളുണ്ട്. 2017 ഓഗസ്റ്റിൽ ചന്നപട്ടണയിൽ കേരള ആർടിസിയുടെ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ബസിനെ ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം തടഞ്ഞ് യാത്രക്കാരുടെ പണവും സ്വർണവും തട്ടിയെടുത്തത് ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു. 2017 ഓഗസ്‌റ്റ് 31നാണ് ബെംഗളൂരു- മൈസൂരു ദേശീയപാതയിലെ ചന്നപട്ടണയിൽ ആ ആക്രമണം സംഭവിച്ചത്.

ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: വിക്കിപീഡിയ

അന്ന് വ്യാഴാഴ്‌ച പുലർച്ചെ ബൈക്കിലെത്തിയ നാല് അക്രമകാരികളാണ് കവർച്ച നടത്തിയത്. പുലർച്ചെ 2.45ഓടെ സംഭവം നടന്നതുകൊണ്ട് യാത്രക്കാർ ഏറെയും ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്കായി വാഹനം നിർത്തി ഡ്രൈവർ പുറത്തിറങ്ങി അൽപം കഴിഞ്ഞാണ് സംഭവം നടന്നത്. കവർച്ചക്കാർ വാഹനത്തിന്റെ വിവിധ വാതിലുകളിലൂടെ ബസിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചു. ഇതുകണ്ട് യാത്രക്കാർ ഭയചകിതരായി. അവർ സുരക്ഷയ്ക്കായി മുറവിളി കൂടിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. യാത്രക്കാരുടെ പണവും ആഭരണങ്ങളും അപഹരിച്ചു. കത്തി ചൂണ്ടിയായിരുന്നു ഭീഷണി. ബുധനാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം കോഴിക്കോടുനിന്ന് പുറപ്പെട്ട ബസിലാണ് കവർച്ച നടന്നത്.



‘ചന്നപട്ടണയിൽ ഇതിനു മുൻപും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മോഷണം മാത്രമല്ല, കൊലപാതകങ്ങൾ പോലും നടന്ന നാടാണ് ചന്നപട്ടണ. പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ഒട്ടും സുരക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്. ആ കൊലപാതകങ്ങൾ ആരു ചെയ്‌തെന്നു പോലും ആർക്കും പിടിയില്ല. അന്ന് കവർച്ചക്കാരെ പതർച്ചയില്ലാതെ നേരിടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ആളപായമില്ലാതെ രക്ഷപെടാനായത്. പൊലീസിനെ വിളിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കവർച്ചക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ അവർ ഓടി രക്ഷപെടുകയായിരുന്നു’- സംഭവം നടന്ന ബസിലെ കണ്ടക്ടർ മുജീബ് പറയുന്നു. ദേശീയപാതയിൽ അന്നു നടന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന അനുഭവം ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പിന്നീട് നടന്ന കവർച്ചാപരമ്പരകൾ തെളിയിച്ചത്.



ചാമുണ്ഡി ഹിൽസിൽ നടന്നത് ക്രൂരപീഡനം



മുംബൈ സ്വദേശിനിയെ കൂട്ടപീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയ സംഭവത്തിലും പരാതിയുണ്ടാകില്ലെന്ന ഉത്തമബോധ്യത്തിലാണ് കാടുപിടിച്ച സ്ഥലത്ത് തിരൂപ്പൂർ സംഘം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത്. ഓഗസ്റ്റ് 22 ചൊവ്വാഴ്‌ചയാണ്.മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശിയായ എംബിഎ വിദ്യാർഥിനിയെ കൂട്ട ബലാൽക്കാരത്തിന് ഇരയാക്കിയത്. ചാമുണ്ഡി ഹിൽസിനു സമീപം ലളിതാദ്രിപുര നോർത്ത് ലേഔട്ടിലായിരുന്നു സംഭവം.



സഹപാഠിയായ യുവാവിനൊപ്പം ബൈക്കിലെത്തിയ പെൺകുട്ടിയെ രാത്രി 7 മണിയോടെ, മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന സംഘം തടഞ്ഞു നിർത്തുകയായിരുന്നു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന യുവാവിനെ മർദിച്ച് അവശനാക്കിയ ശേഷം യുവതിയെ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തു കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു. തുടർന്നു സമീപത്തെ കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞതായി സഹപാഠി പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ആറു പേർ ചേർന്നാണ് പീഡിപ്പിച്ചത്. അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ യുവതിയെ പ്രദേശവാസികളാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ് കുറ്റവാളികളെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു.



യാത്രയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്...

നിരവധി മലയാളികൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷ ഭയന്ന് അന്തർ സംസ്ഥാന യാത്രകൾ അപ്പാടെ ഒഴിവാക്കാൻ മലയാളിക്ക് കഴിയില്ലെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. കോവിഡ് വ്യാപനം ഒഴിയുന്നതോടെ നിരവധി മലയാളികൾ ഈ വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമെന്ന കാര്യവും ഏതാണ്ട് തീർച്ചയാണ്. എങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ അക്രമസംഭവങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ജാഗ്രത വെടിയാതെ അന്തർ സംസ്ഥാന യാത്രകൾക്ക് തയാറെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ചില നിർദേശങ്ങൾ:

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം. കടപ്പാട്: Pixabay

∙ ലിഫ്റ്റിനായും മറ്റും അപരിചിതർ കൈ കാണിച്ചാൽ വാഹനം നിർത്താതിരിക്കാം.

∙ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വിശ്രമത്തിനായും മറ്റും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വാഹനം നിർത്താതിരിക്കാം.

∙ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിലെ രാത്രിയാത്ര പരമാവധി ഒഴിവാക്കാം.

∙ ദേശീയപാതയിൽനിന്നു മാറി ഇടവഴികളിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കാം.

∙ സ്വയം രക്ഷയ്ക്കായി പെപ്പർ സ്പ്രേ കയ്യിൽ കരുതാം.

∙ അത്യാവശ്യത്തിന് വിളിക്കേണ്ട നമ്പരുകൾ ഫോണിൽ പെട്ടെന്നു ഡയൽ ചെയ്യാവുന്ന വിധം സൂക്ഷിക്കാം.

∙ യാത്രയ്ക്ക് പോവുമ്പോൾ ആഭരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ കഴിവതും ലളിതമായി ഒരുങ്ങാം.

