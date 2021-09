ലോക വിനോദസഞ്ചാര ദിനം കേരളം ആചരിക്കുന്നത് ബന്ദ് നടത്തി: വി.മുരളീധരൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ ലോക വിനോദ സഞ്ചാര ദിനം കേരളം ആചരിക്കുന്നത് ബന്ദ് ആചരിച്ചുകൊണ്ടാണെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ. കേരളത്തിൽ നിക്ഷേപം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടണമെങ്കിൽ അനുകൂല രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹ്യ കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം. ഒരാൾക്കും പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങിനെയാണ് ടൂറിസം മേഖല വികസിക്കുകയെന്ന് മന്ത്രി ചോദിച്ചു.



കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം, ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ്, സ്പൈസസ് ബോർഡ്, സംസ്ഥാന വ്യവസായ വകുപ്പ് എന്നിവർ സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച വാണിജ്യ സപ്താഹ് - വാണിജ്യോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

English Summary: Union Minister V Muraleedharan said that Kerala is observing World Tourism Day by organising hartal