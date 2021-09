അസമില്‍ പൊലീസ് വെടിവയ്പില്‍ മരിച്ചത് ആധാറുമായി മടങ്ങിയ 12 വയസ്സുകാരന്‍

ഗുവാഹത്തി∙ അസമിലെ ദരാങ് ജില്ലയില്‍ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പൊലീസ് വെടിവയ്പില്‍ മരിച്ച രണ്ടു പേരില്‍ ഒരാള്‍ 12 വയസ്സുകാരന്‍. വീട്ടില്‍നിന്ന് ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് വാങ്ങാന്‍ പോസ്റ്റ് ഓഫിസില്‍ പോയി മടങ്ങിയ ഷാഖ് ഫരീദ് എന്ന കുട്ടിയാണ് വെടിയേറ്റു വീണത്. വീട്ടില്‍നിന്ന് 2 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെവച്ചാണ് ഫരീദിനു വെടിയേറ്റത്.



പോസ്റ്റ് ഓഫിസില്‍നിന്നു മടങ്ങുന്നതിനിടെ ആള്‍ക്കൂട്ടവും സംഘര്‍ഷവും കണ്ട് ഫരീദ് അവിടെ നില്‍ക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു നാട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു. സംഘര്‍ഷം മൂര്‍ച്ഛിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് പൊലീസ് വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. കണ്ടുനിന്ന ഫരീദിന്റെ നെഞ്ചിലാണ് രണ്ടു വെടിയുണ്ടകള്‍ ഏറ്റത്. തല്‍ക്ഷണം മരിച്ചുവീണു. പോസ്റ്റ് ഓഫിസില്‍നിന്നു നിരവധി തവണ അറിയിപ്പു വന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഫരീദ് ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് വാങ്ങാന്‍ പോയതെന്നു ബന്ധുക്കള്‍ പറഞ്ഞു.

മൊയിനുള്‍ ഹഖ് എന്നയാളും വെടിവയ്പില്‍ മരിച്ചു. പ്രതിഷേധക്കാരെ പൊലീസ് അടിച്ചോടിക്കുന്നതിന്റെയും വെടിവയ്ക്കുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നത് വന്‍ ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. വെടിയേറ്റു വീണയാളെ പൊലീസിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫൊട്ടോഗ്രാഫര്‍ ചവിട്ടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും വന്‍വിവാദത്തിനിടയാക്കി. ഇയാളെ പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

സംഭവത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. റിട്ട. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി അന്വേഷിക്കും. ജില്ലയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഹര്‍ത്താലില്‍ ജനജീവിതം നിശ്ചലമായി. ഓള്‍ ഇന്ത്യ മൈനോറിറ്റി ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ കോ ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റിയും അസം മൈനോരിറ്റി സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് യൂണിയന്‍, ജമാഅത്ത് ഉലമ എന്നീ സംഘടനകളുമാണ് ഹര്‍ത്താല്‍ നടത്തിയത്.

ദരാങ് ജില്ലയിലെ സിപാജാര്‍ സര്‍ക്കിളില്‍ കാര്‍ഷിക പദ്ധതിക്കു വേണ്ടിയുള്ള കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പൊലീസും നാട്ടുകാരും തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷമുണ്ടായത്. 2 പേര്‍ വെടിയേറ്റു മരിച്ചതിനു പുറമേ 20 പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഇതില്‍ 3 പേര്‍ പൊലീസുകാരാണ്. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ 11 പേരെ ഗുവാഹത്തി മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.

അതേസമയം, അനധികൃത കുടിയേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കുന്നതു തുടരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ദ ബിശ്വ ശര്‍മ പറഞ്ഞു. പൊലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ ആക്രമണമുണ്ടായപ്പോഴാണ് വെടിവയ്പ് ഉണ്ടായതെന്നും ഭൂമിയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് രണ്ടേക്കര്‍ നല്‍കാന്‍ ധാരണയായതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹിമന്ദയുടെ ഇളയ സഹോദരന്‍ സുശാന്തയാണ് ദരാങ് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട്.

English Summary: 12-Year-Old Killed In Assam Violence Had Gone To Collect His Aadhaar Card