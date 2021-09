കുട്ടിക്കാലത്ത് ചായ വിറ്റയാള്‍ യുഎന്‍ പൊതുസഭയില്‍ നാലാം തവണ: പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂയോർക്ക്∙ ഒരു കാലത്ത് തന്റെ പിതാവിനെ ചായക്കടയിൽ സഹായിച്ചിരുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഇന്നു നാലാം തവണ ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുവെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ന്യൂയോർക്കിൽ യുഎൻ പൊതുസഭയുടെ 76–ാം സമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കവെയാണു കുട്ടിക്കാലത്തു ചായ വിൽപന നടത്തിയ കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി പരാമർശിച്ചത്.



‘ഒരു കാലത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ചായക്കടയിൽ തന്റെ പിതാവിനെ സഹായിച്ചിരുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നാലാം തവണ ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഇതു നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തി തെളിയിക്കുന്നു’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു വലിയ ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തമായ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സ്വത്വം. ഡസൻ കണക്കിന് ഭാഷകളും നൂറുകണക്കിന് ഭാഷാഭേദങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ജീവിതശൈലികളും പാചകരീതികളും ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണിത്. ഊർജസ്വലമായ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണിത്’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

