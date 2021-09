ഭാര്യ എന്നും കുളിക്കുന്നില്ല; വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭർത്താവ്

ലക്നൗ∙ ഭാര്യ ദിവസവും കുളിക്കുന്നില്ലെന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട് യുവാവ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലിഗഡിലാണ് സംഭവം. എന്നാൽ തനിക്കു ഭർത്താവിനൊപ്പം തന്നെ ജീവിക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണു ഭാര്യ. വിവാഹബന്ധം നിലനിർത്താൻ സഹായം തേടി ഭാര്യ വനിതാ സംരക്ഷണ സെല്ലിനെ സമീപിച്ചതോടെയാണു പ്രശ്നം പുറത്തറിയുന്നത്. ഭർത്താവ് മുത്തലാഖ് നൽകിയെന്നു യുവതി എഴുതി നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.



ക്വാര്‍സി ഗ്രാമത്തിൽനിന്നുള്ള യുവതിയും ചാന്ദൗസ് ഗ്രാമത്തിൽനിന്നുള്ള യുവാവുമാണ് പരാതിയുമായി വനിതാ സെല്ലിനെ സമീപിച്ചത്. യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ വനിതാ സെൽ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി. ഭാര്യ സ്ഥിരം കുളിക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതി മാത്രമാണ് ഇയാൾ ഉന്നയിച്ചത്. ഇതിന്റെ പേരിൽ സ്ഥിരം വഴക്കാണെന്നും ഇനി ബന്ധം തുടരാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നും വിവാഹമോചനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് തരണമെന്നും ഇയാൾ അഭ്യർഥിച്ചു. അധികൃതർ ഇരുവർക്കും കൗൺസിലിങ് നൽകുകയാണ്. രണ്ടു വർഷം മുൻപാണ് ഇരുവരും വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഇവർക്ക് ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുണ്ട്.

