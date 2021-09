നേവിസിന്റെ ഹൃദയം കൊച്ചിയിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്ക്; പുതുജീവൻ നൽകുന്നത് എട്ടുപേർക്ക്

കൊച്ചി∙ മകന്റെ മരണം ഏൽപിച്ച ആഘാതത്തിലും പതറാതെ ഒരു പിതാവും മാതാവുമെടുത്ത തീരുമാനം എട്ടു പേർക്കു പുതുജീവൻ സമ്മാനിക്കുന്നു. എറണാകുളം രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച കോട്ടയം കളത്തില്‍പടി ഏദന്‍സിലെ സാജന്‍ മാത്യവിന്റെ മകൻ നേവിസിന്റെ(25) അവയവങ്ങൾ അത് ആവശ്യമുള്ളവരിലേയ്ക്ക് എത്തുന്നു. ഹൃദയം വഹിച്ചുള്ള വാഹനം കോഴിക്കോട് മെട്രോ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ആശുപത്രിയിലേയ്ക്കു പുറപ്പെടുന്ന വിവരം ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജാണു സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. ഹൃദയം വഹിക്കുന്ന ആംബുലൻസിനു വഴിയൊരുക്കാൻ മന്ത്രി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ഫ്രാന്‍സില്‍ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പിജി ചെയ്യുന്ന നേവിസിനെ മരണം തട്ടിയെടുത്തതു സ്ഥിരീകരിച്ചതു ശനി രാവിലെ ആറുമണിക്കാണ്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകഴിഞ്ഞ് 16ന് ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന സഹോദരനെ രാവിലെ ആറാംക്ലാസുകാരിയായ സഹോദരി വിസ്മയ വിളിച്ചുണർത്താൻ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നതാണ്. രാത്രി പഠനം കഴിഞ്ഞ് വൈകി ഉണരുന്നതാണ് പതിവെന്നതിനാൽ അബോധാവസ്ഥയിലായത് അറിയാനും വൈകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവു താഴ്ന്നതായിരുന്നു അബോധാവസ്ഥയിലാക്കിയത്. ഉടനെ തന്നെ വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നില മെച്ചപ്പെടാതെ വന്നതോടെ 20ന് എറണാകുളം രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെയും വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇന്നലെ രാത്രിയിലും ഇന്നു പുലർച്ചെയുമായി മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇതോടെയാണ് പിതാവ് സാജനും മാതാവ് ഷെറിനും നിർണായകമായ തീരുമാനമെടുത്തത്. മകന്റെ അവയവങ്ങൾ അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്കു ദാനം ചെയ്യാനാണെന്ന് അറിയിച്ച് അദ്ദേഹം ആശുപത്രി അധികൃതരെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ അവയവങ്ങൾ വേർപെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു. സര്‍ക്കാരിന്റെ മരണാനന്തര അവയവദാന പദ്ധതി മൃതസഞ്ജീവനി വഴിയാണ് അവയവദാന പ്രക്രിയ.

ഹൃദയം കോഴിക്കോട്ടെ മെട്രോ ഇന്റർനാഷണൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള രോഗിക്കു ദാനം ചെയ്യാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചു. വൃക്കകളിൽ ഒന്ന് എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിലും മറ്റൊന്ന് രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ തന്നെയുള്ള രോഗിക്കുമാണു ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൈകൾ രണ്ടും അമൃത ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവർക്കാണു ലഭിക്കുക. കണ്ണുകൾ രണ്ടും, കരളും ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

English Summary: Ambulance from Ernakulam to kozhikode travel with navis heart