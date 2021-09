വേണ്ടിവന്നാൽ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് സുധീരൻ; രാജിയുടെ കാരണം അറിയില്ലെന്ന് സതീശൻ

കൊച്ചി ∙ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയില്‍നിന്നു വി.എം.സുധീരന്റെ രാജി എന്തു കാരണത്തിലാണെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ. ഇത് തീർത്തും വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കും. രാജി അനാരോഗ്യം മൂലമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചത്. അനാവശ്യ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നയാളല്ല സുധീരൻ. സംസാരിച്ച് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ശ്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



പുനഃസംഘടനയിൽ കോൺഗ്രസിൽ പൊട്ടിത്തെറി തുടരുന്നതിനിടെയാണ് മുതിർന്ന നേതാവ് സുധീരന്റെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം. പുനഃസംഘടനയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനം. രാജിക്കത്ത് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരന് കൈമാറി. സാധാരണ പ്രവര്‍ത്തകനായി തുടരും, വേണ്ടി വന്നാൽ പ്രതികരിക്കും, ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രതികരണത്തിന് ഇല്ലെന്നും സുധീരൻ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Another jolt for Congress in Kerala as V. M. Sudheeran quits PAC