ഇറ്റലിക്ക് പോകാൻ മമതയ്ക്ക് അനുമതിയില്ല; പ്രതിഷേധിച്ച് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ റോമില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര സമാധാന സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജിക്ക് അനുമതിയില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി തലത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ട പരിപാടിയല്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയാണ് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം അനുമതി നിഷേധിച്ചത്. അടുത്തമാസം ആറ്, ഏഴ് തിയതികളിലാണു സമ്മേളനം. അംഗല മെര്‍ക്കല്‍, പോപ്പ് ഫ്രാന്‍സിസ് തുടങ്ങിയവരാണ് സമ്മേളനത്തിലെ മറ്റു പ്രഭാഷകര്‍.

റോമിലെ കാത്തലിക് പ്രസ്ഥാനമായ സാന്റ് എജിഡിയൊവിന്റെ പ്രസിഡന്റ് മാക്രോ ഇംപാഗ്ലിയാസോ ആണ് മമതയെ ക്ഷണിച്ചു കത്തയച്ചത്. സന്ദര്‍ശനം വിലക്കുന്നത് എന്തിനെന്നും ബംഗാളുമായി എന്താണ് പ്രശ്നമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മമതയുടെ ചൈന സന്ദർശനം നേരത്തേ തടഞ്ഞ കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ ഇറ്റലി യാത്രയും മുടക്കിയെന്നു തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വക്താവ് ദേബാങ്ഷു ഭട്ടാചാര്യ ദേവ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. രാജ്യാന്തര ബന്ധങ്ങളും താൽപര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ച് ചൈനയിലേക്ക് അനുമതി നൽകാത്തത് അംഗീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഇറ്റലി എന്താണു പ്രശ്നം മോദിജി? ബംഗാളുമായി എന്താണു പ്രശ്നമുള്ളത്?– തൃണമൂൽ നേതാവ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

English Summary: Centre denies Bengal CM Mamata Banerjee permission to take part in peace conference in Italy