വ്യവസായിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ നേതാവിന് സംരക്ഷണം; നടപടി വേണ്ടെന്ന് സിപിഎം

കൊല്ലം ∙ ചവറയില്‍‌ അമേരിക്കൻ മലയാളിയായ കണ്‍വന്‍ഷന്‍ സെന്റര്‍ ഉടമയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാവിനെ സംരക്ഷിച്ച് പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം. മുകുന്ദപുരം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ബിജുവിനെതിരെ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് നിലപാട്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് നിലംനികത്തല്‍ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കണ്ടെത്തല്‍ സിപിഎം നേതൃത്വത്തിന് പക്ഷേ, തിരിച്ചടിയാണ്.

സിപിഎം ചവറ ഈസ്റ്റ് മുകുന്ദപുരം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ബിജുവിനെതിരെ അമേരിക്കന്‍ മലയാളിയായ ഷഹിയും ഭാര്യ ഷൈനിയും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നല്‍കിയിട്ടും കൊല്ലത്തെ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വത്തിന് കുലുക്കമില്ല. സംഭാവന പിരിച്ചു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതു പാർട്ടിയുടെ പതിവാണെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ വിശദീകരണം.

കണ്‍വന്‍ഷന്‍ സെന്റര്‍ നില്‍ക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള 50 സെന്റ് ഭൂമിയില്‍ ഒരു തരത്തിലുമുളള നികത്തലും ഇല്ലെന്നാണ് റവന്യു വകുപ്പിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍. സ്ഥലം ഉടമ ഭൂമി നികത്തിയതായി കാണുന്നില്ലെന്നും ഡേറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള നിർമാണവും നടക്കുന്നില്ലെന്നുമാണു തേവലക്കര വില്ലേജ് ഓഫിസറുടെ റിപ്പോർട്ട്.

തെങ്ങ് ഉൾപ്പെടെ 40 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള വൃക്ഷങ്ങള്‍ ഇതിന് തെളിവാണ്. 33 സെന്റ് സ്ഥലം ഡേറ്റാ ബാങ്കില്‍ നിന്നൊഴിവാക്കാന്‍ നാലുവര്‍ഷം മുന്‍പ് അപേക്ഷ കൊടുത്തതാണ്. കാലമിത്രയായിട്ടും അപേക്ഷയില്‍ തീരുമാനമെടുക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ അപേക്ഷകനെ വട്ടംകറക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും കുറ്റക്കാരാണ്. കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് കാര്യം നേടാനില്ലെന്ന് പ്രവാസി നിക്ഷേപകനായ ഷഹി വിജയന്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

English Summary: CPM leader threatens NRI investor for refusing donation; Party gives clean chit to accused