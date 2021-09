നമ്പറില്ലാത്ത ബൈക്ക്, കറുത്ത തൊപ്പി, മാസ്ക്; സ്കൂട്ടർ യാത്രികയുടെ മാല പൊട്ടിച്ചു- വിഡിയോ

കോട്ടയം ∙ പട്ടാപ്പകൽ കോട്ടയം നഗരമധ്യത്തിൽ മാല മോഷണം. സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരിയുടെ മാലയാണ് ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘം കവർന്നത്. പുളിമൂട് ജംക്‌ഷന് സമീപം ബിഎസ്എൻഎൽ കസ്റ്റമർ കെയർ ഓഫിസിന് അടുത്തുവച്ച് രാവിലെ 9.35നായിരുന്നു സംഭവം. മറിയപ്പള്ളിയിൽനിന്ന് തിരുനക്കരയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്കു ജോലിക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സി.എസ്.ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ 2 പവന്റെ മാലയാണ് ആഡംബര ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം പൊട്ടിച്ചെടുത്തത്.

ബൈക്കിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് രണ്ടും അഴിച്ചുവച്ച നിലയിലായിരുന്നു. മറിയപ്പള്ളി ഭാഗത്തുനിന്ന് ശ്രീക്കുട്ടിയെ പിന്തുടർന്ന സംഘം ആദ്യം മറികടന്നു പോയി. പിന്നീട് ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ വാഹനത്തെ കടത്തിവിട്ട് കൃത്യമായ അകലം പാലിച്ച് പിന്തുടർന്നു. തിരക്കുകുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ബൈക്കിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം എത്തി മാല പൊട്ടിക്കുകയായിരുന്നു.

കറുത്ത തൊപ്പി ധരിച്ച് ബൈക്കിനു പിന്നിൽ ഇരുന്ന ആളാണ് മാല പൊട്ടിച്ചത്. മാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മുഖം വ്യക്തമല്ല. സമീപത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലെ സിസിടിവിയിൽ മോഷണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെസ്റ്റ് പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

സിസിടിവിയിൽ പതിഞ്ഞ മോഷ്ടാക്കളുടെ ചിത്രം

English Summary : Men in bike follow girl in scooter, snatched chain and escaped