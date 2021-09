നോക്കുകൂലി സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, നടപടിയുണ്ടാകും: മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ നോക്കുകൂലിയെ സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് മന്ത്രി വി.ശിവന്‍കുട്ടി. നോക്കുകൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടവര്‍ക്കെതിരെ നിയമപരമായ നടപടിയുണ്ടാകും. കേരളത്തെ വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്.

നോക്കുകൂലി സംബന്ധിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേര്‍ക്കും. തിരുവനന്തപുരം പോത്തന്‍കോട് നോക്കുകൂലി നല്‍കാത്തതിന്റെ പേരില്‍ തൊഴിലാളി സംഘടനകള്‍ മര്‍ദിച്ചു എന്ന പരാതിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Minister said that will take strict action against nokkukooli